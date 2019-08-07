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تامر حسني يعتذر عن الموسم الثالث من The Voice Kids



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة له أعلن فيها عن عدم مشاركته في الموسم الثالث من برنامج ” The Voice Kids ” .



وأرجع تامر حسني ذلك إلى أسباب خاصة وأعتذر للجماهير التي كانت تنتظر وتسأل دائما عن هل سيتواجد في الموسم القادم أم لا .

 متمنيا التوفيق لكل المواهب التي ستظهر في البرنامج وكذلك للشخص البديل الذي سيحل مكانه في اللجنة .


وكتب تامر قائلا : ” لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لفويس كيدز .. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج فويس كيدز لأسبابي الخاصة ” .


وأضاف : ” هتوحشوني جدا .. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة .. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب .. شكرا ” .


وكان تامر حسني قد قدم الجزئين الأول والثاني من البرنامج بمشاركة الفنانة نانسي عجرم والنجم كاظم الساهر .




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