تامر, حسني, يعتذر, عن, الموسم, الثالث, من, The, Voice, Kids,

نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة له أعلن فيها عن عدم مشاركته في الموسم الثالث من برنامج ” The Voice Kids ” .

وأرجع تامر حسني ذلك إلى أسباب خاصة وأعتذر للجماهير التي كانت تنتظر وتسأل دائما عن هل سيتواجد في الموسم القادم أم لا .متمنيا التوفيق لكل المواهب التي ستظهر في البرنامج وكذلك للشخص البديل الذي سيحل مكانه في اللجنة .وكتب تامر قائلا : ” لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لفويس كيدز .. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج فويس كيدز لأسبابي الخاصة ” .وأضاف : ” هتوحشوني جدا .. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة .. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب .. شكرا ” .وكان تامر حسني قد قدم الجزئين الأول والثاني من البرنامج بمشاركة الفنانة نانسي عجرم والنجم كاظم الساهر .