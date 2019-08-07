مصرع, الطفلة, حلا, محمود, منى, 10, سنوات, من, نابلس, بحادث,

نابلس_ أعلن الأطباء في المستشفى العربي التخصصي بنابلس عن وفاة الطفلة حلا محمود منى البالغة من العمر 10 سنوات من نابلس اثر حادث سير دهس وقع قبل أيام بشارع الحرية شرقي مدينة نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بان الطفلة وصلت للمستشفى إثر تعرضها لحادث سير دهس بشارع الحرية شرقي مدينة نابلس يوم السبت الماضي وقد وصفت حالتها الصحية بغير المستقرة منذ لحظة إدخالها و باشرت الشرطة بالتحقيق بظروف وملابسات الحادث وقامت بتوقيف السائق واحالته للنيابة العامة .واضاف ارزيقات بان الشرطة أبلغت النيابة العامة بالوفاة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة اصولاً.