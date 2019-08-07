مصرع, الطفلة, حلا, محمود, منى, 10, سنوات, من, نابلس, بحادث,

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أفرجت مصلحة السجون ، اليوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي بلال محمد عودة (42 عامًا)...
اعلنت ادارة المعابر في البلاد اليوم الاربعاء عن اغلاق معبر طابا الحدودي البري بين...
على حاجز جبارة , زفت العروس سلمى نزيه هيبي من قرية كابول ( بالاصل من قرية ميعار...
رزق المواطن حسن ذياب حجاجرة وزوجته من عرب الحجاجرة بمولودتهما البكر "ميرال"بعد...
اصيب حارس المسجد الأقصى، صباح اليوم الاربعاء، بجروح في رأسه بعد ضربه من قبل شرطة...
توفيت صباح اليوم، الأربعاء، أُم سمير (في السبعينات من عمرها)، بسبب مرض ألم بها وهي...
بعد عشرات السنوات من حمايتها ومنع قطفها من قبل المواطنين، من المتوقع أن تسمح سلطة...
تمكن فريق باحثين في الجامعة العبرية في القدس برئاسة البرفسور نورمان امطانس من...
توفي في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، المؤرخ والأديب والفنان...
يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي...