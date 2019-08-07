تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-07 15:09:05 مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث |  2019-08-07 14:59:57 بعد اعتقال استمر 18 عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة حراً |  2019-08-07 14:53:28 محمد صلاح يتبرع ب 3 مليون دولار بعد تفجير معهد الأورام |  2019-08-07 14:44:53 العلماء يكتشفون ببغاء ضخما كان يعيش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام |  2019-08-07 14:00:16 تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية |  2019-08-07 13:35:13 اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك |  2019-08-07 13:11:34 صورة - نصر الله يزور مريضا في بعلبك في خطوة نادرة |  2019-08-07 12:10:51 سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة |  2019-08-07 11:49:30 بعد الجدل الذي أثارته في كربلاء .. عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة: لو علمت لارتديت العباءة والحجاب ..فيديو |  2019-08-07 11:36:43 زوجان من الحجاجرة يرزقان بابنتهما البكر بعد 10 سنوات |  2019-08-07 11:19:26 فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم |  2019-08-07 10:43:27 أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج |  2019-08-07 10:55:23 دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم |  2019-08-07 09:58:51 جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص |  2019-08-07 09:38:33 سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد اعتقال استمر 18 عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة حراً



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أفرجت مصلحة السجون ، اليوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي بلال محمد عودة (42 عامًا) بعد اعتقال استمر لمدة 18 عاما في السجون الاسرائيلية.



وبين نادي الأسير أن الأسير عودة اعتقل عام 2001 وصدر بحقه حُكم بالسّجن لمدة 18 عامًا، وخلال فترة اعتقاله تمكن من الحصول على شهادة الماجستير.







كلمات متعلقة

بعد, اعتقال, استمر, 18, عاماً.., الأسير, المقدسي, بلال, عودة, حراً,

تابعونــا

مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث 2019-08-07 | 15:09:05

نابلس_ أعلن الأطباء في المستشفى العربي التخصصي بنابلس عن وفاة الطفلة حلا محمود...

اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك 2019-08-07 | 13:35:13

اعلنت ادارة المعابر في البلاد اليوم الاربعاء عن اغلاق معبر طابا الحدودي البري بين...

سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة 2019-08-07 | 12:10:51

على حاجز جبارة , زفت العروس سلمى نزيه هيبي من قرية كابول ( بالاصل من قرية ميعار...

زوجان من الحجاجرة يرزقان بابنتهما البكر بعد 10 سنوات زوجان من الحجاجرة يرزقان بابنتهما البكر بعد 10 سنوات 2019-08-07 | 11:36:43

رزق المواطن حسن ذياب حجاجرة وزوجته من عرب الحجاجرة بمولودتهما البكر "ميرال"بعد...

فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم 2019-08-07 | 11:19:26

اصيب حارس المسجد الأقصى، صباح اليوم الاربعاء، بجروح في رأسه بعد ضربه من قبل شرطة...

جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص 2019-08-07 | 09:58:51

توفيت صباح اليوم، الأربعاء، أُم سمير (في السبعينات من عمرها)، بسبب مرض ألم بها وهي...

سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب 2019-08-07 | 09:38:33

بعد عشرات السنوات من حمايتها ومنع قطفها من قبل المواطنين، من المتوقع أن تسمح سلطة...

البروفيسور نورمان مطانس باحث ومحاضر في الكيمياء البيولوجية من المغار يحدث ثورة في علاج داء السكري البروفيسور نورمان مطانس باحث ومحاضر في الكيمياء البيولوجية من المغار يحدث ثورة في علاج داء السكري 2019-08-07 | 09:33:48

تمكن فريق باحثين في الجامعة العبرية في القدس برئاسة البرفسور نورمان امطانس من...

الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة 2019-08-07 | 09:06:48

توفي في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، المؤرخ والأديب والفنان...

الطقس - انخفاض على الحرارة الطقس - انخفاض على الحرارة 2019-08-07 | 06:00:27

يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة كفر قاسم مسيرة ذكرى شهداء بالروح بالدم نفديك يا شهيد اللاعب مؤنس دبور هداف الدوري السويسري غراسهوبرس الناصرة مهاجم اهداف ستاد الدوحة سخنين ابناء تستضيف بئر السبع مباراة المصادقة على الملعب الاحد مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة كيان شعبان الل متأثرا بجراحه . الرملة اطلاق نار اصابة مستشفى الشرطة المكر ساحة بيت اعتقال مشتبه حيازة مخدرات كلغم حشيش الشرطة تفتيش منزل بيت طعن قاصران حارس القطار الخفيف بزغات زئيف القدس اطلاق نار اصابة رجل علق تحت سيارة في كراج المنطقة الصناعية الناصرة اسعاف شرطة مستشفى قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية تشييع جثمان رئيس مجلس عرابة السابق فضل نعامنة قرية جنازة الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العاماطلاق وابل الرصاص نار شرطة اسعاف كفر قاسم سيارة مشتبهون مجهولون وفاة شاب فحماوي داعش سوريا خليل صالح السيد قصف امريكي طعن شابين بالغة الخطورة قلنسوة اصابة شرطة شجار جنائية اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com