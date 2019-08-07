بعد, اعتقال, استمر, 18, عاماً.., الأسير, المقدسي, بلال, عودة, حراً,

أفرجت مصلحة السجون ، اليوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي بلال محمد عودة (42 عامًا) بعد اعتقال استمر لمدة 18 عاما في السجون الاسرائيلية.

وبين نادي الأسير أن الأسير عودة اعتقل عام 2001 وصدر بحقه حُكم بالسّجن لمدة 18 عامًا، وخلال فترة اعتقاله تمكن من الحصول على شهادة الماجستير.