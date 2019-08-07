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محمد صلاح يتبرع ب 3 مليون دولار بعد تفجير معهد الأورام



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أكد رئيس جامعة القاهرة، تبرع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، لصالح معهد الأورام بمبلغ 3 مليون دولار.


وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، أن المبلغ الذي تبرع به اللاعب محمد صلاح يعادل 54 مليون جنيه.


وكشف رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم استخدام هذه الأموال في الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام 30% من خلال تأهيل المبنى الجنوبي للمعهد.


وأكد أن هذا المشروع بدأ بالفعل منذ ما يقرب من 8 أشهر، كأحد أكبر المشروعات التي تقوم بها الجامعة، وجار العمل به حيث تم إنجاز ما يزيد عن 25٪ منه، وسوف يتم الانتهاء عام 2020، وهو ما يعد نقلة نوعية في خدمة علاج الأورام في مصر.


وكسر صلاح بتبرعه الرقم الذي تبرع به ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي تبرع بمبلغ 50 مليون جنيه، لترميم المعهد القومي للأورام بالقاهرة بعد التفجير الإرهابي.




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