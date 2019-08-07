تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-07 15:09:05 مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث |  2019-08-07 14:59:57 بعد اعتقال استمر 18 عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة حراً |  2019-08-07 14:53:28 محمد صلاح يتبرع ب 3 مليون دولار بعد تفجير معهد الأورام |  2019-08-07 14:44:53 العلماء يكتشفون ببغاء ضخما كان يعيش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام |  2019-08-07 14:00:16 تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية |  2019-08-07 13:35:13 اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك |  2019-08-07 13:11:34 صورة - نصر الله يزور مريضا في بعلبك في خطوة نادرة |  2019-08-07 12:10:51 سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة |  2019-08-07 11:49:30 بعد الجدل الذي أثارته في كربلاء .. عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة: لو علمت لارتديت العباءة والحجاب ..فيديو |  2019-08-07 11:36:43 زوجان من الحجاجرة يرزقان بابنتهما البكر بعد 10 سنوات |  2019-08-07 11:19:26 فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم |  2019-08-07 10:43:27 أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج |  2019-08-07 10:55:23 دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم |  2019-08-07 09:58:51 جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص |  2019-08-07 09:38:33 سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العلماء يكتشفون ببغاء ضخما كان يعيش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف العلماء بقايا ببغاء ضخم، عاش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام، حيث يبلغ طوله نحو متر ولديه منقار ضخم وقوي ويحتمل أنه كان يلتهم ببغاوات أخرى.


وقال تريفور ورثي الاستاذ بجامعة فلينديرز في بيان صدر اليوم الأربعاء "نيوزيلندا تشتهر بطيورها الضخمة".


وأضاف" ولكن حتى الآن، لم يعثر أحد على ببغاء ضخم منقرض في أي مكان".


وأطلق علماء في علم الأحافير بجامعة فلينديرز ومتحف كانتيربوري في نيوزيلندا اسم هركليز انيكسبتاتوس على الببغاء لإظهار مدى قوته وكبر حجمه بالإضافة إلى الطبيعة غير المتوقعة لهذا الاكتشاف.


وجرى العثور على الببغاء الجديد في حفريات تعود لـ 19 مليون عاما مضت بالقرب من بلدة سانت باثانس التي كانت تشتهر بنشاط التعدين في منطقة سنترال اوتاجو في ساوث إيلاند بنيوزيلندا، وهى منطقة يقوم العلماء باستخراج الرواسب الحفرية منها منذ 20 عاما.




كلمات متعلقة

العلماء, يكتشفون, ببغاء, ضخما, كان, يعيش, في, نيوزيلندا, منذ, 20, مليون, عام,

تابعونــا

تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية 2019-08-07 | 14:00:16

كشف تقرير دولي نشره معهد الموارد العالمية ” دبليو آر أي ” عن الدول المهددة...

صورة - نصر الله يزور مريضا في بعلبك في خطوة نادرة صورة - نصر الله يزور مريضا في بعلبك في خطوة نادرة 2019-08-07 | 13:11:34

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام اللبنانية صور للأمين لعام...

بعد الجدل الذي أثارته في كربلاء .. عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة: لو علمت لارتديت العباءة والحجاب ..فيديو بعد الجدل الذي أثارته في كربلاء .. عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة: لو علمت لارتديت العباءة والحجاب ..فيديو 2019-08-07 | 11:49:30

أكدت عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة التي شاركت في افتتاح بطولة كأس غربي آسيا...

أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج 2019-08-07 | 10:43:27

ارتفعت أعداد القادمين للسعودية لأداء مناسك الحج للموسم الحالي، إلى أكثر من مليون...

حكاية فاطمة مع الطائرة الكندية! حكاية فاطمة مع الطائرة الكندية! 2019-08-07 | 09:16:41

ذكرت وسائل إعلام كندية أن فتاة مسلمة عمرها 12 عاما تدعى فاطمة عبد الرحمن، أجبرت على...

لاريجاني: القواعد الأمريكية ستكون هدفا لنا في هذه الحالة لاريجاني: القواعد الأمريكية ستكون هدفا لنا في هذه الحالة 2019-08-07 | 06:48:52

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، إن القواعد العسكرية الأمريكية...

مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع 2019-08-06 | 22:57:07

توفي 57 شخصا على الأقل في اليابان، خلال الأسبوع الماضي، بسبب موجات الحر التي ضربت...

القضاة العرب يتوشحون بالكوفية الفلسطينية في تونس تقديراً لفلسطين القضاة العرب يتوشحون بالكوفية الفلسطينية في تونس تقديراً لفلسطين 2019-08-06 | 11:07:25

توشح عشرات القضاة العرب بالكوفية الفلسطينية، في الملتقى الدولي للاتحاد العربي...

روحاني: الحرب مع إيران ستكون أم الحروب! روحاني: الحرب مع إيران ستكون أم الحروب! 2019-08-06 | 10:45:52

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن الحرب مع إيران ستكون أم...

طفل سوري ينال لقب "ملك الرياضيات" في "مرسين" التركية طفل سوري ينال لقب "ملك الرياضيات" في "مرسين" التركية 2019-08-06 | 10:45:44

نال الطفل السوري "مازن فيصل الشلال" المركز الأول على الطلاب السوريين في جميع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم مهرجان ومسيرة شم النسيم مسني مسنو الشمال قرية ميعار المهجرة احتفال اختتام جبل الشيخ ارتفاع ثلوج منسوب تراكم تزلج زوار مفتوح ادارة مصرع عامل عربي حدود مصرية اسرائيلية شاب اللقية الفتى نكر ابو عمار اللقية النقب الغاء اضراب السلطات المحلية افتتاح العام الدراسي في موعده المحدد دون تأجيل اشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة جثة امرأة الطيرة العثور فارقت الحياة تحقق الشرطة اطلاق نار رميا رصاص مشتبه دبورية شخصية انتحال تقمص شخصية طبيب قسم طوارئ في مستشفى تل هشومير مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة المدرسة التكنولوجية قرية ابو سنان تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها اهالي حضور محمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة طلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم غليك اقتحام المسجد الاقصى المبارك المتطرف شرطة اداء القسم الكنيست قبل دخوله حريق هائل منطقة حرشية العين قرية طرعان اشجار قرب البيوت اطفاء اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com