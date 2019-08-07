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ليفاندوفسكي يحدد احتياجات بايرن قبل غلق الانتقالات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني إن النادي بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد للدوري الألماني "بوندسليجا".



ونقلت صحيفة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.


وقال ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونخ أمام غريمه بوروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد النادي مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.


وأضاف ليفاندوفسكي: "افتقدنا جهود 3 عناصر هجومية برحيل فرانك ريبيري وآريين روبن وخاميس رودريجيز، وحتى الآن لم نعوضهم بصفقات جديدة".


وتعاقد بايرن ميونخ هذا الصيف حتى الآن فقط مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني والمدافع بنجامين بافارد من شتوتجارت والمهاجم فيات آرب من هامبورج.


ويرغب بايرن ميونخ في التعاقد مع ساني وقد يبرم النادي المزيد من الصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات في البوندسليجا في الثاني من سبتمبر/ أيلول.


وتفتتح منافسات البوندسليجا في الموسم الجديد في 16 أغسطس/ آب، ويستهل بايرن مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة هيرتا برلين.




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