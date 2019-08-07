تقرير, دولي, يحذر, من, خطر, يهدد, 11, دولة, عربية,

كشف تقرير دولي نشره معهد الموارد العالمية ” دبليو آر أي ” عن الدول المهددة بالجفاف والفقر المائي .. وأن نحو ربع سكان العالم يواجهون نقصا وشيكا في المياه الصالحة للشرب .

وأشار التقرير إلى تعرض 17 دولة على مستوى العالم إلى هذه الظاهرة من بينهم 11 دولة عربية تعاني من مستويات مرتفعة للغاية مما وصفه بـ” الإجهاد المائي ” .وأوضح التقرير أن دولة الكويت جاءت ضمن الدول الأولى التي تعاني خطرا كبيرا متعلقا بشح المياه وأكثر الدول تعرضا لهذه الظاهرة في المستقبل .وبحسب التقرير فإن قائمة الدول التي تعاني من خطر وشيك في نضوب المياه في مقدمتها تأتي قطر ، فلسطين ، لبنان ، إيران ، الأردن ، ليبيا ، الكويت ، السعودية ، إريتريا ، الإمارات العربية المتحدة ، سان مارينو ، البحرين ، الهند ، باكستان ، تركمانستان ، سلطنة عمان .وقال التقرير أن منطقة الشرق الأوسط ستكون الخاسر الأكبر من ندرة المياه المرتبطة بالمناخ .. مشيرا إلى أن الخسائر تقدر بنسبة ستتراوح بين 6 إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 .