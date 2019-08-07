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تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير دولي نشره معهد الموارد العالمية ” دبليو آر أي ” عن الدول المهددة بالجفاف والفقر المائي .. وأن نحو ربع سكان العالم يواجهون نقصا وشيكا في المياه الصالحة للشرب .



وأشار التقرير إلى تعرض 17 دولة على مستوى العالم إلى هذه الظاهرة من بينهم 11 دولة عربية  تعاني من مستويات مرتفعة للغاية مما وصفه بـ” الإجهاد المائي ” .

 وأوضح التقرير أن دولة الكويت جاءت ضمن الدول الأولى التي تعاني خطرا كبيرا متعلقا بشح المياه وأكثر الدول تعرضا لهذه الظاهرة في المستقبل .


وبحسب التقرير فإن قائمة الدول التي تعاني من خطر وشيك في نضوب المياه في مقدمتها تأتي قطر ، فلسطين ، لبنان ، إيران ، الأردن ، ليبيا ، الكويت ، السعودية ، إريتريا ، الإمارات العربية المتحدة ، سان مارينو ، البحرين ، الهند ، باكستان ، تركمانستان ، سلطنة عمان .


وقال التقرير أن منطقة الشرق الأوسط ستكون الخاسر الأكبر من ندرة المياه المرتبطة بالمناخ .. مشيرا إلى أن الخسائر تقدر بنسبة ستتراوح بين 6 إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 .




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