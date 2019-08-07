أصالة, متهمة, بتقليد, هيفا, وهبي, بسبب, “نكتة, بايخة”,

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نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة له...
رد الفنان المصري ” محمد رمضان ” على شائعة زواجه من الفنانة ” حلا شيحة ” من خلال...
في بادرة طيبة منها لمصالحة الجمهور المصري، نشرت الفنانة ميريام فارس على حساباتها...
كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم انها تحرص على التواجد في الدراما...
يُواصل الكاتب السوري فؤاد حميرة كتابته لأحداث حلقات الجزء الرابع من مسلسل...
قالت الممثلة التونسية هند صبري إنها لن تسمح لإبنتيها “عاليا” و”ليلى”،...
شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع...
حصلت الحسناء الإيرانية، ليلي أحمد علي، بلقب ملكة جمال إيران ”العالم“ في فعالية...
كشفت الفنانة ديمة قندلفت عن انضمامها لقائمة أبطال الجزء الجديد من مسلسل ” الهيبة...
كشف الفنان اللبناني عادل كرم عن انضمامه الى فريق عمل مسلسل “الهيبة” في موسمه...