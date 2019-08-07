أصالة, متهمة, بتقليد, هيفا, وهبي, بسبب, “نكتة, بايخة”,

روجت الفنانة السورية أصالة لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “نكتة بايخة”، إذ طرحت مؤخرا التيزر الخاص بهذا العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن لفتنا من بين التعليقات التي وردت، تعليق أحد المتابعين الذي أشار من خلاله إلى أن هذا العمل يشبه أغنية “قلها بحبك” للفنانة هيفا وهبي، وكذلك الـ lyrics video يشبه كليب “واحشني” لوهبي.