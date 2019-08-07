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اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت ادارة المعابر في البلاد اليوم الاربعاء عن اغلاق معبر طابا الحدودي البري بين مصر واسرائيل , لمدة 24 ساعة خلال عطلة عيد الاضحى المبارك .



واكدت ادارة سلطة المعابر ان معبر طابا البري سيتم اغلاقه يوم السبت الساعة 21:00 ليلا على ان يعود العمل فيه  يوم الأحد الساعة 21:00 ليلا .




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