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مركز المينا العكي ينظم فعالية مميزة بعنوان "يوم البنوتة"



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استمرارا لفعاليات الصيف، قام مركز المينا التربوي العكي بتنظيم فعالية مميزة ورائعة بعنوان "يوم البنوتة" حيث خصّصت هذه الفعالية للفتيات فقط.


وبأجواء ملؤها المحبّة والدّلال والعناية والاهتمام قضين الفتيات اجمل اللحظات وأروعها مع المتألقة والفنانة الرائعة إلودي.


المربية شيماء هنداوي مديرة مركز المينا التربوي العكي قالت: "استطعنا من خلال هذه الفعالية تذويت أسمى القيم نبعثها حبا في قلوب بناتنا فالجمال هو حب الذّات وسموّ الخلُق".


"وشكرت المربية شيماء رئيس بلدية عكا شمعون لانكري ونائبه المحامي ادهم جمل على المساهمة وتقديم الدعم للفعاليات، ونشكر كادر مركز المينا الذين عملوا وبذلوا جهدا كبيرا في نجاح فعاليات الصيف". 




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