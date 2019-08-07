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سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 على حاجز جبارة , زفت العروس سلمى نزيه هيبي من قرية كابول ( بالاصل من قرية ميعار المهجرة) الى عريسها محمد أبو عيد ابن طولكرم .


رغم كل الحواجز والصعوبات والعقبات , انتهت قصة حب سلمى ومحمد , بفرحة عارمة , حينما زفت الى عريسها بالفستان الابيض مخترقة الحواجز والمعابر , على حاجز جبارة , هناك التقى الطرفان , ومعا اكملا مشوارهما وقصة حبهما التي تكللت بزواج مميز.


والى جانب اهلها وذويها , شارك العشرات من بينهم اعضاء كنيست بحفل زفاف سلمى ومحمد , ومنهم من رافقوها ايضا حتى وضعت يدها بيد عريسها على الحاجز وانطلقت معه .




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