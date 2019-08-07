سلمى, نزيه, هيبي, من, كابول, تزف, لعريسها, محمد, ابو, عيد, من, طوالكرم, عبر, حاجز, جبارة, بمشاركة, واسعة, وفرحة, عارمة,

رغم كل الحواجز والصعوبات والعقبات , انتهت قصة حب سلمى ومحمد , بفرحة عارمة , حينما زفت الى عريسها بالفستان الابيض مخترقة الحواجز والمعابر , على حاجز جبارة , هناك التقى الطرفان , ومعا اكملا مشوارهما وقصة حبهما التي تكللت بزواج مميز.والى جانب اهلها وذويها , شارك العشرات من بينهم اعضاء كنيست بحفل زفاف سلمى ومحمد , ومنهم من رافقوها ايضا حتى وضعت يدها بيد عريسها على الحاجز وانطلقت معه .

على حاجز جبارة , زفت العروس سلمى نزيه هيبي من قرية كابول ( بالاصل من قرية ميعار المهجرة) الى عريسها محمد أبو عيد ابن طولكرم .

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