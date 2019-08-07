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اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه
2019-08-07 12:03:39
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اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه
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