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محمد رمضان يرد على شائعة زواجه من حلا شيحة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رد الفنان المصري ” محمد رمضان ” على شائعة زواجه من الفنانة ” حلا شيحة ” من خلال تسجيل صوتي خص به موقع ” في الفن ” .



حيث أكد محمد رمضان أن هذه الشائعة ما هي إلا شائعة سخيفة ولا أساس لها من الصحة وأنه حينما تلقى الخبر ضحك لأنها أكذوبة غير منطقية وغير حقيقية بالمرة .

 وأن النجمة حلا شيحة هي أخت عزيزة وصديقة لزوجته وشقيقته ولأسرته فقط .


وأشار إلى أنه يتواجد حاليا فى كاليفورنيا مع زوجته وأولاده لقضاء العطلة الصيفية هناك .


وكانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة حول زواج محمد رمضان من حلا شيحة منذ عدة أيام في الساحل الشمالي وإنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة .


يذكر أن الفنان محمد رمضان متزوج من السيدة نسرين عبد الفتاح وهي الزوجة الثانية له ولديه منها طفلين هما ” علي وكنز ” ولديه إبنته الكبرى ” حنين ” من زوجته الأولى والتي تم الطلاق بينهما منذ عدة سنوات .


بينما انفصلت حلا مؤخرا عن زوجها الكندي يوسف هاريسون بعد زواج دام نحو 12 عاما .. وصرحت آنذاك أنها تريد التركيز على حياتها الفنية بعد خلعها الحجاب وعودتها للاستقرار في مصر بعد سنوات من العيش في كندا .




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