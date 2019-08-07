تغريدات, مسيئة, لميسي, تورط, لاعب, برشلونة, الجديد,

أوقع الإسباني جونيور فيربو ظهير برشلونة الجديد نفسه في موقف محرج مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أيام قليلة على انضمامه للنادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية عن تغريدات سابقة للاعب، البالغ 21 عاما، احتوت على إساءات بالغة لقائد فريق "البلوغرانا".ونشرت الصحيفة تغريدات سابقة لفيربو، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما، وجه فيها الشتائم لميسي، وتمنى له الموت.