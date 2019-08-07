تغريدات, مسيئة, لميسي, تورط, لاعب, برشلونة, الجديد,

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أكد رئيس جامعة القاهرة، تبرع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول...
قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني إن النادي بحاجة للتعاقد مع...
كشفت تقارير صحفية عن توصل توتنهام الإنجليزي إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لضم...
كشف موقع "فوتبول إيطاليا" عن قائمة بأسماء المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في...
كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع أحد نجوم فريق ليفربول، لضمه...
يُكثف مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، محاولاته...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن رحيل البرازيلي نيمار دا...
لم تعد المنافسة بين الأندية تقتصر فحسب على ضم المهاجمين الهدافين ولاعبي خط الوسط...
استقبل المئات من المشجعين، المدافع الدولي المخضرم داني ألفيس في مدينة ساو باولو،...
خرج نادي برشلونة الإسباني عن صمته، وعلق أحد مسؤوليه على التقارير الصحفية...