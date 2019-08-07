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زوجان من الحجاجرة يرزقان بابنتهما البكر بعد 10 سنوات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



رزق المواطن حسن ذياب حجاجرة وزوجته من عرب الحجاجرة  بمولودتهما البكر "ميرال"بعد انتظار دام 10 سنوات.



ووصف الاب شعوره قائلا :" الحمد لله على كل حال , واتمنى ان ينعم الله على كل شخص بالاطفال فهم اجمل ما يمكن ان يحصل لاي انسان ".







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