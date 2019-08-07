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فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 اصيب حارس المسجد الأقصى، صباح اليوم الاربعاء، بجروح في رأسه بعد ضربه من قبل شرطة الاحتلال المتواجدة في الاقصى.



وافاد شهود عيان  أن الشرطة اعتقلت الحارس مهند ادريس أثناء وجوده بالقرب من مصلى باب الرحمة داخل الاقصى، وخلال ذلك قام احد افراد الشرطة بدفعه دون سبب ليفاجئ بمحاصرته من قوات الشرطة من الخلف وضربه على رأسه بالقيود الحديدية، ما ادى الى اصابته ونقله لتلقي العلاج في مستشفى المقاصد.


وجاءنا من وسيم بدر الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" خلال زيارات ميدانية في منطقة المسجد الاقصى قام احد الاشخاص بشتم والبصق على الزائرين , وبعد ان رفض ان ينصاع لامر الاعتقال تهجم على عناصر الشرطة واصاب احدهم مما استلزم نقله للعلاج , حيث اصيب المشتبه ايضا خلال ذلك ونقل لتلقي العلاج ليس قبل ان يتم اخذ تفاصيله عن طريق عناصر الشرطة ".




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