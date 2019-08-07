أكثر, من, 1.8, مليون, حاج, يصلون, السعودية, لأداء, مناسك, الحج,

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ذكرت وسائل إعلام كندية أن فتاة مسلمة عمرها 12 عاما تدعى فاطمة عبد الرحمن، أجبرت على...
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، إن القواعد العسكرية الأمريكية...
توفي 57 شخصا على الأقل في اليابان، خلال الأسبوع الماضي، بسبب موجات الحر التي ضربت...
توشح عشرات القضاة العرب بالكوفية الفلسطينية، في الملتقى الدولي للاتحاد العربي...
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن الحرب مع إيران ستكون أم...
نال الطفل السوري "مازن فيصل الشلال" المركز الأول على الطلاب السوريين في جميع...
قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام، مع...
صعدت عقود الذهب الآجلة في تعاملات ، إلى ذروتها منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، مدعومة...
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو ستضطر لتطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة...
هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن تنسحب بلاده من الاتفاق النووي بشكل...