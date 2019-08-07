أكثر, من, 1.8, مليون, حاج, يصلون, السعودية, لأداء, مناسك, الحج,

ارتفعت أعداد القادمين للسعودية لأداء مناسك الحج للموسم الحالي، إلى أكثر من مليون و800 ألف شخص، وفق بيان سعودي رسمي.

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وأفادت وزارة الداخلية السعودية في رسم تحليلي بحسابها الموثق بـ"تويتر"، أن عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى عصر الثلاثاء بلغ مليونا و803 آلاف، و228 شخصا.وأوضحت أن عدد القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و692 ألفا، و117 شخصا، فيما قدم عن طرق البر 93 ألفا، و861 حاجا، وعبر البحر 17 ألفا و250.وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قالت في وقت سابق اليوم أن عدد القادمين لأداء مناسك الحج حتى مساء الإثنين، بلغ مليونا و775 ألفا و67 شخصا.وبذلك تكون الحصيلة التي أعلنتها الداخلية السعودية، حتى عصر الثلاثاء، زادت قرابة المائة ألف شخص خلال نحو 24 ساعة.وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الفريضة الأعظم لدى المسلمين.وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.