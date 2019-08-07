تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-07 11:19:26 فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم |  2019-08-07 10:43:27 أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج |  2019-08-07 10:55:23 دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم |  2019-08-07 09:58:51 جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص |  2019-08-07 09:38:33 سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب |  2019-08-07 09:33:48 البروفيسور نورمان مطانس باحث ومحاضر في الكيمياء البيولوجية من المغار يحدث ثورة في علاج داء السكري |  2019-08-07 09:16:41 حكاية فاطمة مع الطائرة الكندية! |  2019-08-07 09:10:05 وفاة أول أمريكية من أصل إفريقي حاصلة على جائزة نوبل |  2019-08-07 09:06:48 الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة |  2019-08-07 06:48:52 لاريجاني: القواعد الأمريكية ستكون هدفا لنا في هذه الحالة |  2019-08-07 06:00:27 الطقس - انخفاض على الحرارة |  2019-08-06 23:25:33 خطوة واحدة تفصل نجم ليفربول عن ريال مدريد |  2019-08-06 22:59:01 هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ |  2019-08-06 22:57:07 مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع |  2019-08-06 22:54:59 جنوب افريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ارتفعت أعداد القادمين للسعودية لأداء مناسك الحج للموسم الحالي، إلى أكثر من مليون و800 ألف شخص، وفق بيان سعودي رسمي.


وأفادت وزارة الداخلية السعودية في رسم تحليلي بحسابها الموثق بـ"تويتر"، أن عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى عصر الثلاثاء بلغ مليونا و803 آلاف، و228 شخصا.


وأوضحت أن عدد القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و692 ألفا، و117 شخصا، فيما قدم عن طرق البر 93 ألفا، و861 حاجا، وعبر البحر 17 ألفا و250.


وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قالت في وقت سابق اليوم أن عدد القادمين لأداء مناسك الحج حتى مساء الإثنين، بلغ مليونا و775 ألفا و67 شخصا.


وبذلك تكون الحصيلة التي أعلنتها الداخلية السعودية، حتى عصر الثلاثاء، زادت قرابة المائة ألف شخص خلال نحو 24 ساعة.


وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الفريضة الأعظم لدى المسلمين.


وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

أكثر, من, 1.8, مليون, حاج, يصلون, السعودية, لأداء, مناسك, الحج,

تابعونــا

حكاية فاطمة مع الطائرة الكندية! حكاية فاطمة مع الطائرة الكندية! 2019-08-07 | 09:16:41

ذكرت وسائل إعلام كندية أن فتاة مسلمة عمرها 12 عاما تدعى فاطمة عبد الرحمن، أجبرت على...

لاريجاني: القواعد الأمريكية ستكون هدفا لنا في هذه الحالة لاريجاني: القواعد الأمريكية ستكون هدفا لنا في هذه الحالة 2019-08-07 | 06:48:52

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، إن القواعد العسكرية الأمريكية...

مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع 2019-08-06 | 22:57:07

توفي 57 شخصا على الأقل في اليابان، خلال الأسبوع الماضي، بسبب موجات الحر التي ضربت...

القضاة العرب يتوشحون بالكوفية الفلسطينية في تونس تقديراً لفلسطين القضاة العرب يتوشحون بالكوفية الفلسطينية في تونس تقديراً لفلسطين 2019-08-06 | 11:07:25

توشح عشرات القضاة العرب بالكوفية الفلسطينية، في الملتقى الدولي للاتحاد العربي...

روحاني: الحرب مع إيران ستكون أم الحروب! روحاني: الحرب مع إيران ستكون أم الحروب! 2019-08-06 | 10:45:52

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن الحرب مع إيران ستكون أم...

طفل سوري ينال لقب "ملك الرياضيات" في "مرسين" التركية طفل سوري ينال لقب "ملك الرياضيات" في "مرسين" التركية 2019-08-06 | 10:45:44

نال الطفل السوري "مازن فيصل الشلال" المركز الأول على الطلاب السوريين في جميع...

الذهب يقفز لاعلى مستوى منذ 6 أعوام الذهب يقفز لاعلى مستوى منذ 6 أعوام 2019-08-06 | 09:19:52

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام، مع...

توترات التجارة وهبوط الدولار يصعدان بأسعار الذهب لذروتها منذ 2013 توترات التجارة وهبوط الدولار يصعدان بأسعار الذهب لذروتها منذ 2013 2019-08-06 | 06:34:25

صعدت عقود الذهب الآجلة في تعاملات ، إلى ذروتها منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، مدعومة...

بوتين: سنرد بالمثل على تطوير الصواريخ بوتين: سنرد بالمثل على تطوير الصواريخ 2019-08-05 | 22:13:59

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو ستضطر لتطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة...

ظريف يهدد بانسحاب ايران من الاتفاق النووي نهائيا ظريف يهدد بانسحاب ايران من الاتفاق النووي نهائيا 2019-08-05 | 17:31:28

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن تنسحب بلاده من الاتفاق النووي بشكل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعدادية عرعرة افتتاح العام الدراسي الغاء الاضراب تعليق لجنة اولياء امور طلابشارع 807 وادي الحمام قرية حادث مدخل اصابة 4 اضخاص تصادم مروع اسعاف شرطة مصرع الشاب محمد بشوتي مجد الكروم حادث طرق تراكتورون سيارة خصوصية مواجهات اغلاق شارع بوبس السادس الرئيسي الناصرةاستمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء اهالي الحي الغربي مدينة عرابة استياء عارم بسبب برك مياه الصرف الصحي تسرب مادة امونيا مصنع قرب نهاريا فجر اليوم لوحمي هغيتؤوت المزرعة مشتبه تأييد داعش تنظيم المس شريعة دولة الخلافة الاسلامية تساقط ثلوج جبل الشيخ تزلج موقع اغلاق تراكم امطار الطقس 4597 مولود جديد في قطاع غزة خلال أكتوبر الماضيوصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر طارق مازن غنايم زفاف رئيس بلدية سخنين عرس عربي فلسطيني سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لاين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com