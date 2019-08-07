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انتحار تاجر مخدرات برازيلي بعد فشله في الهرب من السجن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عثرت السلطات البرازيلية يوم الثلاثاء على جثة سجين انتحر داخل زنزانته بعدما فشلت محاولته الهرب متنكرا بهيئة ابنته الشابة، وقالت إنه شنق نفسه على ما يبدو.



وألقت السلطات القبض على كلافينو دا سيلفا، وهو تاجر مخدرات يبلغ من العمر 42 عاما وكان يقضي عقوبة السجن لعشرات السنين أثناء محاولته الهرب من السجن يوم السبت متنكرا في هيئة وملابس ابنته.


 وقبض على سيلفا الذي ارتدى قناعا غريبا من السيليكون ووضع شعرا مستعارا طويلا باللون الأسود وتنكر في ملابس امرأة بما فيها حمالة صدر وعندما أجبره مسؤولو السجن على خلع ملابس التنكر ظهر بشكله الحقيقي متجهم الوجه.


وفي تحول مفاجئ، قال مسؤولو السجن في مدينة ريو دي جانيرو إنهم عثروا على سيلفا ميتا في زنزانة بوحدة شديدة الحراسة في مجمع سجن بانجو.


وأضافت سلطة السجن: "يبدو أن النزيل شنق نفسه باستخدام ملاءة سرير" مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.


وقبل انتحاره، قالت سلطة سجون ريو إن ابنة سيلفا وسبعة أشخاص آخرين اعتقلوا للاشتباه في محاولتهم مساعدته على الهرب وأضافت أن سيلفا نقل إلى سجن شديد الحراسة وسيواجه العقوبة.


وأصبحت السجون في البرازيل تمثل مشكلة كبيرة للرئيس الجديد جايير بولسونارو الذي تعهد بمكافحة معدلات الجريمة والعنف المتزايد منذ سنوات، وأخيرا قتل 57 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي عندما اندلعت أعمال شغب في سجن بولاية بارا.




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