مفاجأة.., ديبالا, في, طريقه, إلى, لندن,

كشفت تقارير صحفية عن توصل توتنهام الإنجليزي إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لضم لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن النادي الإنجليزي قدم عرضا يبلغ نحو 70 مليون يورو، لفريق "السيدة العجوز"، ولم يتبق عليه الآن سوى الاتفاق مع ديبالا على الشروط الخاصة بعقده، من أجل إتمام الصفقة رسميا.وكان ديبالا قريبا بشكل كبير من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى يوفنتوس.بيد أن الصفقة فشلت خلال الساعات القليلة الماضية، لعدم توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع اللاعب الأرجنتيني بشأن بنود عقده الشخصي.