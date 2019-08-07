تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-07 11:19:26 فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم |  2019-08-07 10:43:27 أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج |  2019-08-07 10:55:23 دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم |  2019-08-07 09:58:51 جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص |  2019-08-07 09:38:33 سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب |  2019-08-07 09:33:48 البروفيسور نورمان مطانس باحث ومحاضر في الكيمياء البيولوجية من المغار يحدث ثورة في علاج داء السكري |  2019-08-07 09:16:41 حكاية فاطمة مع الطائرة الكندية! |  2019-08-07 09:10:05 وفاة أول أمريكية من أصل إفريقي حاصلة على جائزة نوبل |  2019-08-07 09:06:48 الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة |  2019-08-07 06:48:52 لاريجاني: القواعد الأمريكية ستكون هدفا لنا في هذه الحالة |  2019-08-07 06:00:27 الطقس - انخفاض على الحرارة |  2019-08-06 23:25:33 خطوة واحدة تفصل نجم ليفربول عن ريال مدريد |  2019-08-06 22:59:01 هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ |  2019-08-06 22:57:07 مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع |  2019-08-06 22:54:59 جنوب افريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن القائمون على مسابقة ” تي سي كاندلر ” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” عن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم .



وضمت القائمة الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” لتصبح بذلك العربية الوحيدة في القائمة .

 وبعد إعلان القائمة يبدأ التصويت عليها من قبل الجمهور لاختيار أجمل وجه في العالم والتي شملت عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات .


وجاء من بين النجوم الموجودين بالقائمة : براد بيت ، ليوناردو دي كابريو ، مارجو روبي ، ذا روك ، زاك إيفرون ، إيما واتسون ، جينيفر لورنس ، جيمس موموا .
كما ضمت القائمة من نجوم الرياضة : ديفيد بيكهام ، كريستيانو رونالدو .




كلمات متعلقة

نجمة, مصرية, شهيرة, ضمن, قائمة, أجمل, 100, وجه, في, العالم,

تابعونــا

المربية ختام عليان مديرة جديدة لمدرسة ابن سينا عرابة المربية ختام عليان مديرة جديدة لمدرسة ابن سينا عرابة 2019-08-07 | 09:13:42

اختيار موفق للمربية ختام ابراهيم عليان ابراهيم لمنصب مديرة لمدرسة ابن سينا...

وفاة أول أمريكية من أصل إفريقي حاصلة على جائزة نوبل وفاة أول أمريكية من أصل إفريقي حاصلة على جائزة نوبل 2019-08-07 | 09:10:05

توفيت الكاتبة الأمريكية والحائزة على جائزة نوبل في الأدب، توني موريسون، عن عمر...

طبيبة من أصول هندية تتوج ملكة جمال إنجلترا 2019 طبيبة من أصول هندية تتوج ملكة جمال إنجلترا 2019 2019-08-05 | 16:00:59

فازت طبيبة بريطانية من أصل هندي بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019، إثر منافسة شرسة مع مئات...

أول ظهور لزوجة بشار الأسد بعد شفائها من السرطان أول ظهور لزوجة بشار الأسد بعد شفائها من السرطان 2019-08-05 | 13:19:30

أعلنت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون...

الرجال أم النساء؟ دراسة تكشف "من ينام أكثر" الرجال أم النساء؟ دراسة تكشف "من ينام أكثر" 2019-08-05 | 11:50:44

لا يكاد يخلو بيت به زوجان من مناوشات، يتهم خلالها كل من الرجل والمرأة الطرف الآخر...

فوائد أكل الجزر أثناء الرضاعة الطبيعية فوائد أكل الجزر أثناء الرضاعة الطبيعية 2019-08-05 | 10:12:49

كل ما تأكلينه أثناء الرضاعة الطبيعية يصل إلى الرضيع، فإذا كنت تريدين إنقاص وزن...

المغربية بشرى علمي تتوج بلقب ” مليحة العرب 2019 “ المغربية بشرى علمي تتوج بلقب ” مليحة العرب 2019 “ 2019-08-01 | 14:22:09

في المسابقة التي اقيمت في ​كازينو لبنان​ بحضور حشد من الشخصيات الديبلوماسية و...

ماسكارا صيفية ملونة ماسكارا صيفية ملونة 2019-08-01 | 10:12:20

"لوريال باريس" تُصدر مسكارا جديدة اسمها Paradise Colors بألوان صيفية: أزرق وليلكي وبني....

طالبة بريطانية تفتح باب الطائرة وتسقط إلى حتفها في مدغشقر طالبة بريطانية تفتح باب الطائرة وتسقط إلى حتفها في مدغشقر 2019-08-01 | 09:16:19

لقيت طالبة بريطانية بجامعة كامبريدج مصرعها في مدغشقر بعد سقوطها من الطائرة، في...

الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا 2019-08-01 | 09:05:30

نشر الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، صورة تجمعه بشقيقته،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدمامين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة غازي شقيق سراج نصار طرعان لاعب رقم 77 يحمل اتحاد ابناء سخنين فريق محمد عمر ابو ريا اطلاق نار انتقاما اسراء عابد الناصرة القاء زجاجات حارقة كيبوتس اشبل المحامية الواز زعروره كفر مندا تعيين قاضية محكمة الصلح حيفا مدرسة يني كفر ياسيف تخرج الفوج ال 63 طلابها احتفال مشاركة واسعة شمس الجليل علي عطا عدوي طرعان المنتخب الفلسطيني استدعاء اللاعب معسكر يمه زيمر قرية مدرسة تخريج احتفال طلاب الفوج الاربعين الثالث 43 مدرسة سقوط عامل ورشة شاطئ تمريم عكا سلطة اطفاء انقاذ تخليصه منتزه العش طمرة حريق اضرار كيوسك كشك دسيمة دون اصابات تذكرمدرسة البصيلة اتهام مديرة المدرسة التفرقة العنصرية معلمين مسيحيين عرب الشبلي حريق هائل منطقة مفتوحة اعشاب كفار تابور اطفاء اخلاء بيوت حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء مصرع عامل ورشة بناء قرب نتانيا سقط علبيه جسم خالد سويطات ثقيل شارون حلف الطباش حادث عمل شرطة نتانيا شفاييم اسعافالجديدة المكر وفاة مصرع كريم جاد سكس متأثرا جراحه حادث طرق مروع شهر رمضان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com