تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-07 11:19:26 فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم |  2019-08-07 10:43:27 أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج |  2019-08-07 10:55:23 دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم |  2019-08-07 09:58:51 جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص |  2019-08-07 09:38:33 سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب |  2019-08-07 09:33:48 البروفيسور نورمان مطانس باحث ومحاضر في الكيمياء البيولوجية من المغار يحدث ثورة في علاج داء السكري |  2019-08-07 09:16:41 حكاية فاطمة مع الطائرة الكندية! |  2019-08-07 09:10:05 وفاة أول أمريكية من أصل إفريقي حاصلة على جائزة نوبل |  2019-08-07 09:06:48 الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة |  2019-08-07 06:48:52 لاريجاني: القواعد الأمريكية ستكون هدفا لنا في هذه الحالة |  2019-08-07 06:00:27 الطقس - انخفاض على الحرارة |  2019-08-06 23:25:33 خطوة واحدة تفصل نجم ليفربول عن ريال مدريد |  2019-08-06 22:59:01 هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ |  2019-08-06 22:57:07 مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع |  2019-08-06 22:54:59 جنوب افريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن الآباء الذين يصابون بالقلق والتوتر أثناء حمل زوجاتهم، يرزقون بأطفال يعانون من مشكلات سلوكية وعاطفية.



ووفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد تابع باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية حالات 438 زوجا وزوجة في أول تجربة حمل لهم، من فترة الحمل حتى 24 شهرا بعد الولادة، وشملت عينة الدراسة أزواجا من إنجلترا وهولندا والولايات المتحدة.


واستعان الباحثون باستبيانات ومقابلات اعتمدت أسئلة موحدة، من أجل معرفة أعراض القلق والاكتئاب، في الثلث الأخير في الحمل.


وتناولت الاستبيانات أيضا طبيعة علاقة الزوجين وعواطف الأطفال وسلوكهم، حيث وجدوا أن المواليد الذين أصيب آباؤهم بالقلق والتوتر أثناء الحمل بهم، يميلون لإظهار حالات ضجر ونوبات غضب وقلق وحزن وبكاء أكثر من المعدل الطبيعي، أكثر من أولئك الذين كانت صحة آبائهم ممتازة أثناء الحمل.


وكانت أبحاث سابقة قد أكدت وجود صلة بين الأمهات اللاتي يعانين من مشاكل الصحة العقلية أثناء الحمل والمشاكل السلوكية لدى أطفالهن، إلا أن هذه الدراسة هي الأولى التي تتناول الأمهات والآباء معا، إلى جانب متابعة تطور الأطفال المولودين على مدار عامين.


وبحسب العاملين على الدراسة فإنها تكشف التأثير الفريد لمشاكل الصحة العقلية أثناء الحمل، وانعكاساتها على الأطفال.


وذكرت البروفيسورة، كلير هيوز، التي قادت الدراسة، إن النتائج التي توصلت إليها تبرز الحاجة إلى دعم مبكر وأكثر فعالية للأزواج لإعدادهم بشكل أفضل حتى ينتقلوا بسلاسة لعالم مرحلة الأبوة.




كلمات متعلقة

دراسة, تنصح, الرجال:, سيطروا, على, توتركم, أثناء, حمل, زوجاتكم,

تابعونــا

فوائد كثيرة غير معروفة لتناول الماء الدافئ فوائد كثيرة غير معروفة لتناول الماء الدافئ 2019-08-07 | 09:10:48

يعلم الجميع أن الماء ضروري للبقاء على قيد الحياة. لأن الجسم يمكن أن يتوقف عن العمل...

هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ 2019-08-06 | 22:59:01

وجدت دراسة أجريت على نحو 20 ألف فرد، أن الركض المنتظم هو أفضل نوع من التمرينات...

أداة بسيطة تساعد في علاج الشخير المزمن أداة بسيطة تساعد في علاج الشخير المزمن 2019-08-06 | 16:00:12

يعاني الملايين حول العالم من الشخير الذي يؤرق نوم شركائهم وأي شخص يتواجد معهم في...

مواد غذائية مضرة بفحولة الرجال مواد غذائية مضرة بفحولة الرجال 2019-08-06 | 15:00:12

ترتبط صحة الرجال بصورة مباشرة بالمواد الغذائية التي يتناولونها تقريبا في نظامهم...

الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس قاتل!! الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس قاتل!! 2019-08-06 | 13:30:05

يعتقد الأطباء أن مستوى الصوت في سماعات الرأس يلعب دورا أساسيا، لأنه يؤثر مباشرة...

الخلايا الجذعية.. علاج ثوري مستقبلي لـ"قصور القلب" الخلايا الجذعية.. علاج ثوري مستقبلي لـ"قصور القلب" 2019-08-06 | 12:00:01

قريبا سيصبح بإمكان الأطباء علاج "قصور القلب" باستخدام الخلايا الجذعية، وذلك بعد...

البصل يحارب السرطان ويكافح السكري!! البصل يحارب السرطان ويكافح السكري!! 2019-08-06 | 10:45:47

يظن البعض أن دور البصل في الطعام يقتصر على إضفاء نكهة لذيذة على الطعام، إلا أن...

كيفية تطهير الجسم من النيكوتين بعد ترك التدخين كيفية تطهير الجسم من النيكوتين بعد ترك التدخين 2019-08-06 | 09:21:51

يلحق النيكوتين الضرر بجميع أعضاء الجسم، لذلك بعد الإقلاع عن التدخين، تحتاج إلى...

فوائد وميزات الشاي الأسود فوائد وميزات الشاي الأسود 2019-08-05 | 16:00:34

الكثيرون يحبون تناول الشاي الأسود، ولكن لا يعرف جميعهم فوائده وخصائصه الكثيرة...

دراسة: الجينات ليست عذرا للوزن الزائد! دراسة: الجينات ليست عذرا للوزن الزائد! 2019-08-05 | 15:00:08

وجدت دراسة أجريت على نحو 20 ألف فرد، أن الركض المنتظم هو أفضل نوع من التمرينات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال قاصر بندقية ام الفحم 4 عبوات الشرطة مداهمة بيت نشأت ملحم كاميرات سيارة اجرة امين شعبان اللد تعطيل فرات نصار الزميل دهس القناة الثانية العفولة المدني علي سلاح تصريحات تدخل انتخابات الكنيست ابو مازن عباس تظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس سليم سويد اضرام النار حرق سيارة اطلاق نار القاء قنبلة مدخل سكرتير مجلس البقيعة نشأت ملحم عملي اطلاق نار تل ابيب مسعدة الضلوه ولد شقيق المشتبه اطلاق نار ام الفحم اصابة شاب اسعاف شرطة حادث تحقيق مستشفى رخص سياقة مؤقته وزارة المواصلات انتهاء اضراب ممتحني السياقة اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان اصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة فتاة قاصر من الرينة استهد استشهاد تبكي علي امي تصريح مدعي اعتقالالفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي مسدس ذخيرة طالب عربي شرقي القدس مؤسسة تربوية علاجية تفتيش مصادرة الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com