جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص

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اصيب حارس المسجد الأقصى، صباح اليوم الاربعاء، بجروح في رأسه بعد ضربه من قبل شرطة...
بعد عشرات السنوات من حمايتها ومنع قطفها من قبل المواطنين، من المتوقع أن تسمح سلطة...
تمكن فريق باحثين في الجامعة العبرية في القدس برئاسة البرفسور نورمان امطانس من...
توفي في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، المؤرخ والأديب والفنان...
يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي...
لقي الشيخ احمد عرباس (66 عاما) من جلجولية مساء اليوم الثلاثاء مصرعه جراء تعرضه...
شارك أعضاء المجلس الإقليمي الجلبوع هذا الأسبوع بجولة للاطلاع على العمل والمشاريع...
توصلت الهستدروت وادارة شركة اركياع للطيران لتفاهمات تحافظ من خلالها على ثبات...
قام النائبان عوفر كسيف ويوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم...
قدمت الشرطة اليوم اعتذارا لاحد سكان العيسوية في شرقي اورشليم القدس يدعى سامر...