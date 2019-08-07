جلجولية, -, وفاة, شقيقة, الشيخ, أحمد, عرباس, الذي, قُتل, أمس, رميًا, بالرّصاص,

توفيت صباح اليوم، الأربعاء، أُم سمير (في السبعينات من عمرها)، بسبب مرض ألم بها وهي شقيقة ضحية جريمة القتل من جلحولية الشيخ أحمد عرباس (66 عاما) الذي قتل يوم أمس رميا بالرصاص.

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