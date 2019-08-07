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سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




بعد عشرات السنوات من حمايتها ومنع قطفها من قبل المواطنين، من المتوقع أن تسمح سلطة الطبيعة والحدائق بقطف نبات "الزعتر، الميرامية، العكّوب" في المناطق الطبيعية.


ويأتي قرار سلطة الطبيعة بعد العديد من الشكاوي التي تقدم بها مواطنون وفيها احتجوا على حظر قطف النباتات والأعشاب من المناطق الطبيعية لاستخدامها لاغراض غير تجارية، حيث لا يزال القرار بحاجة الى موافقة الهيئة المكلّفة بالطبيعة والحدائق.


يشار الى أن النباتات المذكورة كانت محمية طيلة عشرات السنوات، ويمنع على المواطنين قطفها، وقد تم فرض 151 مخالفة بحق مواطنين قطفوا الزعتر والميرامية في الحدائق العامة خلال العامين الماضيين.




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