تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-07 11:19:26 فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم |  2019-08-07 10:43:27 أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج |  2019-08-07 10:55:23 دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم |  2019-08-07 09:58:51 جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص |  2019-08-07 09:38:33 سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب |  2019-08-07 09:33:48 البروفيسور نورمان مطانس باحث ومحاضر في الكيمياء البيولوجية من المغار يحدث ثورة في علاج داء السكري |  2019-08-07 09:16:41 حكاية فاطمة مع الطائرة الكندية! |  2019-08-07 09:10:05 وفاة أول أمريكية من أصل إفريقي حاصلة على جائزة نوبل |  2019-08-07 09:06:48 الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة |  2019-08-07 06:48:52 لاريجاني: القواعد الأمريكية ستكون هدفا لنا في هذه الحالة |  2019-08-07 06:00:27 الطقس - انخفاض على الحرارة |  2019-08-06 23:25:33 خطوة واحدة تفصل نجم ليفربول عن ريال مدريد |  2019-08-06 22:59:01 هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ |  2019-08-06 22:57:07 مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع |  2019-08-06 22:54:59 جنوب افريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

البروفيسور نورمان مطانس باحث ومحاضر في الكيمياء البيولوجية من المغار يحدث ثورة في علاج داء السكري



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




تمكن فريق باحثين في الجامعة العبرية في  القدس برئاسة البرفسور نورمان امطانس من المغار , وهو باحث ومحاضر في الكيمياء البيولوجية في الجامعة العبرية بالقدس , من تسجيل براءة اختراع في مجال صناعة الادوية لمعالجة داء السكر. 


ويتلخص الاختراع بتطوير منظومة جديدة من ادوية الانسولين تعمل على مدى أطول في جسم المريض وبالإمكان تناولها بجرعات اقل مما يوصى به من الادوية المستخدمة حاليا. 


و قال البرفسور امطانس ان البحث الجديد يضع حلا شافيا لمشكلة كانت قائمة امام العلماء لاكثر من ستين عاما في انتاج كميات كبيرة من الانسولين. مشيرا الى ان النوع الجديد منه يُشبه الى حد كبير الانسولين الطبيعي وفعال بالمستوى ذاته. وأوضح ان هذا الانسولين انتج بعد ان تم تغيير رابط كيميائي واحد في دواء الانسولين، برابط اخر شكل حلا جذريا لتوفير كميات اكبر منه.


ولد دكتور نورمان عام 1978 في قرية المغار الواقعة في منطقة الجليل الاسفل.حصل على اللقب الاول والثاني بامتياز في موضوع الكيمياء من معهد العلوم التطبيقية في التخنيون.حصل دكتور نورمان على شهادة الدكتوراة من التخنيون تحت اشراف بروفيسورEhud Keinan وبالاشتراك مع بروفيسور Philip E. Dawson من معهد سكربس للابحاث(TSRI) في الولايات المتحدة الامريكية.


في عام 2008, انضم دكتورنورمان الى المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا (ETH) في مدينة زيوريخ السويسرية لاستكمال مابعد الدكتوراة تحت اشراف البروفيسور Donald Hilvert.


في عام 2013 انضم بروفيسور نورمان كمحاضروباحث في معهد الكيمياء في الجامعة العبرية في القدس.وقد نشر عشرات المقالات العلمية عن ابحاثه وحاز على العديد من الجوائز العلمية. 




كلمات متعلقة

البروفيسور, نورمان, مطانس, باحث, ومحاضر, في, الكيمياء, البيولوجية, من, المغار, يحدث, ثورة, في, علاج, داء, السكري,

تابعونــا

فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم 2019-08-07 | 11:19:26

اصيب حارس المسجد الأقصى، صباح اليوم الاربعاء، بجروح في رأسه بعد ضربه من قبل شرطة...

جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص 2019-08-07 | 09:58:51

توفيت صباح اليوم، الأربعاء، أُم سمير (في السبعينات من عمرها)، بسبب مرض ألم بها وهي...

سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب 2019-08-07 | 09:38:33

بعد عشرات السنوات من حمايتها ومنع قطفها من قبل المواطنين، من المتوقع أن تسمح سلطة...

الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة 2019-08-07 | 09:06:48

توفي في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، المؤرخ والأديب والفنان...

الطقس - انخفاض على الحرارة الطقس - انخفاض على الحرارة 2019-08-07 | 06:00:27

يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي...

مقتل الشيخ احمد عرباس باطلاق نار في جلجولية مقتل الشيخ احمد عرباس باطلاق نار في جلجولية 2019-08-06 | 22:22:29

لقي الشيخ احمد عرباس (66 عاما) من جلجولية مساء اليوم الثلاثاء مصرعه جراء تعرضه...

الجلبوع: جولة لأعضاء المجلس في المشاريع في البلدات والقرى‎ الجلبوع: جولة لأعضاء المجلس في المشاريع في البلدات والقرى‎ 2019-08-06 | 19:47:08

شارك أعضاء المجلس الإقليمي الجلبوع هذا الأسبوع بجولة للاطلاع على العمل والمشاريع...

شركة اركياع ونقابة العاملين يتوصلون لتفاهمات في اطار الخطوات المطلوبة التي نتجت بعد اغلاق مطار دوف شركة اركياع ونقابة العاملين يتوصلون لتفاهمات في اطار الخطوات المطلوبة التي نتجت بعد اغلاق مطار دوف 2019-08-06 | 19:45:32

توصلت الهستدروت وادارة شركة اركياع للطيران لتفاهمات تحافظ من خلالها على ثبات...

النائبان كسيف وجبارين يزوران رافضة الخدمة العسكرية مايا فاينجباوم‎ النائبان كسيف وجبارين يزوران رافضة الخدمة العسكرية مايا فاينجباوم‎ 2019-08-06 | 19:43:41

قام النائبان عوفر كسيف ويوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم...

الشرطة تقدم اعتذارا لسامر سليمان من سكان العيسوية الشرطة تقدم اعتذارا لسامر سليمان من سكان العيسوية 2019-08-06 | 19:41:41

قدمت الشرطة اليوم اعتذارا لاحد سكان العيسوية في شرقي اورشليم القدس يدعى سامر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدخل الرينة اصابتان شابين خطيرة متوسطة دراجة نارية سيارة خصوصية حادث طرق سائق دراجة نارية شاحنة شارع 60 عومر مفترق اسعاف مستشفى شرطة بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت كلية هداسا اقتحام مصلى الطلاب العرب المسلمين تمزيق قرأن كريم غضب القدسهدم منزل عائلة العكاري القدس اقتحام قوات كبيرة شرطة جيش شعفاط ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون معالي كلار العازف عالمي باريس رسالة باراك اوباما لاجل السلام في العالم حادث دهس امرأة ام الفحم مدخل الشرطة مستشفى مدينة ايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى سلمان ابو مديغم رهط اعتداء ضرب كنيون بئر السبع حراس سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةأبو كف مخدرات دفيئة مركز شرطة النقب ماريخوانا الكشف ضبط شرطة ساحة منزل قرية العقبي مهند تنفيذ حماس اتصال عملية اطلاق نار بئر السبع قتل جندي عامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com