البروفيسور, نورمان, مطانس, باحث, ومحاضر, في, الكيمياء, البيولوجية, من, المغار, يحدث, ثورة, في, علاج, داء, السكري,

تمكن فريق باحثين في الجامعة العبرية في القدس برئاسة البرفسور نورمان امطانس من المغار , وهو باحث ومحاضر في الكيمياء البيولوجية في الجامعة العبرية بالقدس , من تسجيل براءة اختراع في مجال صناعة الادوية لمعالجة داء السكر.ويتلخص الاختراع بتطوير منظومة جديدة من ادوية الانسولين تعمل على مدى أطول في جسم المريض وبالإمكان تناولها بجرعات اقل مما يوصى به من الادوية المستخدمة حاليا.و قال البرفسور امطانس ان البحث الجديد يضع حلا شافيا لمشكلة كانت قائمة امام العلماء لاكثر من ستين عاما في انتاج كميات كبيرة من الانسولين. مشيرا الى ان النوع الجديد منه يُشبه الى حد كبير الانسولين الطبيعي وفعال بالمستوى ذاته. وأوضح ان هذا الانسولين انتج بعد ان تم تغيير رابط كيميائي واحد في دواء الانسولين، برابط اخر شكل حلا جذريا لتوفير كميات اكبر منه.ولد دكتور نورمان عام 1978 في قرية المغار الواقعة في منطقة الجليل الاسفل.حصل على اللقب الاول والثاني بامتياز في موضوع الكيمياء من معهد العلوم التطبيقية في التخنيون.حصل دكتور نورمان على شهادة الدكتوراة من التخنيون تحت اشراف بروفيسورEhud Keinan وبالاشتراك مع بروفيسور Philip E. Dawson من معهد سكربس للابحاث(TSRI) في الولايات المتحدة الامريكية.في عام 2008, انضم دكتورنورمان الى المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا (ETH) في مدينة زيوريخ السويسرية لاستكمال مابعد الدكتوراة تحت اشراف البروفيسور Donald Hilvert.في عام 2013 انضم بروفيسور نورمان كمحاضروباحث في معهد الكيمياء في الجامعة العبرية في القدس.وقد نشر عشرات المقالات العلمية عن ابحاثه وحاز على العديد من الجوائز العلمية.