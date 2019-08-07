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المربية ختام عليان مديرة جديدة لمدرسة ابن سينا عرابة



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اختيار موفق للمربية ختام ابراهيم عليان ابراهيم لمنصب مديرة لمدرسة ابن سينا الابتدائية حي الكناعنه  بعد خروج المدير غسان موسى للتقاعد وختام عليان المديرة الثالثة في مدارس عرابةالابتدائية والخامسة بعد تعيين مديرة اعدادية ثانية في عرابة قبل شهر.




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