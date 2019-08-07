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ميريام فارس تحاول التصالح مع المصريين.. هذا ما فعلته!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في بادرة طيبة منها لمصالحة الجمهور المصري، نشرت الفنانة ميريام فارس على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي منشوراً تتضامن فيه مع الشعب المصري معه مستنكرة الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام وتسبب في وجود عدد من الشهداء والمصابين.



وقالت: “معهد الأورام هدفه يعلم ويساعد الناس على التغلب على الأمراض الخبيثة لا يتكافأ بهذا الإجرام، ولكن الإرهاب لا مكان ولا دين له .. مصر في القلب”.


واعتبر عدد كبير من جمهور ميريام أنها بهذا التعليق تصالح جمهورها في مصر بعد الأزمة التي تسببت فيها بمهرجان موازين، عندما قالت إنها أصبحت ثقيلة على مصر، ولا يمكن أن تقدم حفلات فيها لأجرها الكبير.


وسبق أن قدمت ميريام فارس اعتذارًا لجمهورها المصري، لافتة إلى أن التعبير خانها، والبعض لم يفهم لهجتها اللبنانية، وتم تفسير تصريحاتها بشكل خاطئ.




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