تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-07 11:19:26 فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم |  2019-08-07 10:43:27 أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج |  2019-08-07 10:55:23 دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم |  2019-08-07 09:58:51 جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص |  2019-08-07 09:38:33 سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب |  2019-08-07 09:33:48 البروفيسور نورمان مطانس باحث ومحاضر في الكيمياء البيولوجية من المغار يحدث ثورة في علاج داء السكري |  2019-08-07 09:16:41 حكاية فاطمة مع الطائرة الكندية! |  2019-08-07 09:10:05 وفاة أول أمريكية من أصل إفريقي حاصلة على جائزة نوبل |  2019-08-07 09:06:48 الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة |  2019-08-07 06:48:52 لاريجاني: القواعد الأمريكية ستكون هدفا لنا في هذه الحالة |  2019-08-07 06:00:27 الطقس - انخفاض على الحرارة |  2019-08-06 23:25:33 خطوة واحدة تفصل نجم ليفربول عن ريال مدريد |  2019-08-06 22:59:01 هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ |  2019-08-06 22:57:07 مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع |  2019-08-06 22:54:59 جنوب افريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فوائد كثيرة غير معروفة لتناول الماء الدافئ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعلم الجميع أن الماء ضروري للبقاء على قيد الحياة. لأن الجسم يمكن أن يتوقف عن العمل إذا كانت كمية الماء فيه غير كافية.



للماء الدافئ فائدة كبيرة لصحة الإنسان. فماذا يتغير في الجسم عند تناوله؟.


تتحسن عملية التمثيل الغذائي- بفضل الماء الدافئ تتحسن عملية الأيض. هذه العملية ضرورية للتمثيل الغذائي، وهذا بدوره يؤثر إيجابيا في عمل معظم أجهزة الجسم ويحسنه. لذلك من المفيد جدا تناول كوب ماء دافئ على الريق صباح كل يوم. لأن هذا يحفز الأمعاء وأجهزة الجسم الأخرى على العمل.


كما أن فائدة الماء الدافئ تكمن في عملية الهضم، حيث أن تناوله يحفز العملية، ويسمح بتجنب الإمساك.


أمراض البرد- يمكن بواسطة الماء الدافئ التخلص من أمراض البرد والسعال وآلام الحنجرة. لأن الماء الدافئ يحلحل البلغم ويساعد في إخراجه من الممرات التنفسية ويخفف آلام الحنجرة. كما يساعد استخدام الماء الدافئ في تنظيف الأنف في حال الزكام.


آلام الحيض- العديد من النساء يشعرن بآلام خلال الدورة الشهرية، والماء الدافئ يساعد في تخفيف هذه التشنجات، لأن له تأثيرا مهدئا في عضلات البطن.


التخلص من السموم- يكون الماء الدافئ وسيلة ممتازة لمكافحة حالات التسمم. لأن حرارة الجسم تبدأ بالارتفاع وهذا يؤدي إلى التعرق. أي أنه بفضل الماء الدافئ يتم طرد السموم الموجودة من الجسم ويتم تنظيفه. ويفضل تناول الماء الدافئ في هذه الحالة مع الليمون، حيث يكون مفعوله أقوى وأسرع.


يؤخر الشيخوخة- تناول الماء الدافئ يبطئ عملية الشيخوخة أيضا. لأنه يساعد على استعادة مرونة خلايا الجلد ويحسن حالتها. نتيجة لذلك يصبح الجلد ناعما وجميلا. كما أن الماء الدافئ ينظف المسامات الجلدية ويزيل بعض أسباب العدوى التي تسبب حب الشباب.


جمال الشعر- يمكن بفضل تناول الماء الدافئ تحسين حالة الشعر، حيث يصبح أكثر نعومة ويسهل تسريحه. وذلك لأن الماء الدافئ ينشط النهايات العصبية في جذور الشعر، وهذا مهم لنموها وصحتها.


الدورة الدموية- تتحسن الدورة الدموية كثيرا عند تناول الماء الدافئ. وهذا مهم جدا للصحة ونشاط العضلات والأعصاب. كما أن الماء الدافئ يحسن عمل الجهاز العصبي من خلال إزالة التراكمات الدهنية حوله.




كلمات متعلقة

فوائد, كثيرة, غير, معروفة, لتناول, الماء, الدافئ,

تابعونــا

دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم 2019-08-07 | 10:55:23

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن الآباء الذين يصابون بالقلق والتوتر أثناء حمل...

هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ 2019-08-06 | 22:59:01

وجدت دراسة أجريت على نحو 20 ألف فرد، أن الركض المنتظم هو أفضل نوع من التمرينات...

أداة بسيطة تساعد في علاج الشخير المزمن أداة بسيطة تساعد في علاج الشخير المزمن 2019-08-06 | 16:00:12

يعاني الملايين حول العالم من الشخير الذي يؤرق نوم شركائهم وأي شخص يتواجد معهم في...

مواد غذائية مضرة بفحولة الرجال مواد غذائية مضرة بفحولة الرجال 2019-08-06 | 15:00:12

ترتبط صحة الرجال بصورة مباشرة بالمواد الغذائية التي يتناولونها تقريبا في نظامهم...

الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس قاتل!! الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس قاتل!! 2019-08-06 | 13:30:05

يعتقد الأطباء أن مستوى الصوت في سماعات الرأس يلعب دورا أساسيا، لأنه يؤثر مباشرة...

الخلايا الجذعية.. علاج ثوري مستقبلي لـ"قصور القلب" الخلايا الجذعية.. علاج ثوري مستقبلي لـ"قصور القلب" 2019-08-06 | 12:00:01

قريبا سيصبح بإمكان الأطباء علاج "قصور القلب" باستخدام الخلايا الجذعية، وذلك بعد...

البصل يحارب السرطان ويكافح السكري!! البصل يحارب السرطان ويكافح السكري!! 2019-08-06 | 10:45:47

يظن البعض أن دور البصل في الطعام يقتصر على إضفاء نكهة لذيذة على الطعام، إلا أن...

كيفية تطهير الجسم من النيكوتين بعد ترك التدخين كيفية تطهير الجسم من النيكوتين بعد ترك التدخين 2019-08-06 | 09:21:51

يلحق النيكوتين الضرر بجميع أعضاء الجسم، لذلك بعد الإقلاع عن التدخين، تحتاج إلى...

فوائد وميزات الشاي الأسود فوائد وميزات الشاي الأسود 2019-08-05 | 16:00:34

الكثيرون يحبون تناول الشاي الأسود، ولكن لا يعرف جميعهم فوائده وخصائصه الكثيرة...

دراسة: الجينات ليست عذرا للوزن الزائد! دراسة: الجينات ليست عذرا للوزن الزائد! 2019-08-05 | 15:00:08

وجدت دراسة أجريت على نحو 20 ألف فرد، أن الركض المنتظم هو أفضل نوع من التمرينات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع سطو مسلح على محل مجوهرات مجد الكروم مشتبهون اطلاق نار تنفيذ شرطة كفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب أبو غوش القدس فاتورة مطعم سياح صينيين 16500 شيكل وزارة السياحة الاسرائيلية الغاء اضراب المدارس السلطات الدرزية الشركسية انتظام الدراسةبث مباشر مباشر ريال مدريد الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة مدارس واي فاي بدون حيفا رئيس بلدية يونا ياهف وزارة التربية تقرير مراقب الدوبة مكاتب صحيفة المدينة ام الفحم تفتيش الشرطة اقتحام شرطة وحدات خاصة عيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين شابين يافة الناصرة طعن عملية نيتهما اعتقال تمديد محكمة سكين سليم رضى مصرع مجد شمس انقلاب تراكتور كرم تفاح حادث عمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com