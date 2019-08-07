وفاة, أول, أمريكية, من, أصل, إفريقي, حاصلة, على, جائزة, نوبل,

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أعلن القائمون على مسابقة ” تي سي كاندلر ” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل...
اختيار موفق للمربية ختام ابراهيم عليان ابراهيم لمنصب مديرة لمدرسة ابن سينا...
فازت طبيبة بريطانية من أصل هندي بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019، إثر منافسة شرسة مع مئات...
أعلنت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون...
لا يكاد يخلو بيت به زوجان من مناوشات، يتهم خلالها كل من الرجل والمرأة الطرف الآخر...
كل ما تأكلينه أثناء الرضاعة الطبيعية يصل إلى الرضيع، فإذا كنت تريدين إنقاص وزن...
في المسابقة التي اقيمت في كازينو لبنان بحضور حشد من الشخصيات الديبلوماسية و...
"لوريال باريس" تُصدر مسكارا جديدة اسمها Paradise Colors بألوان صيفية: أزرق وليلكي وبني....
لقيت طالبة بريطانية بجامعة كامبريدج مصرعها في مدغشقر بعد سقوطها من الطائرة، في...
نشر الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، صورة تجمعه بشقيقته،...