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وفاة أول أمريكية من أصل إفريقي حاصلة على جائزة نوبل



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توفيت الكاتبة الأمريكية والحائزة على جائزة نوبل في الأدب، توني موريسون، عن عمر ناهز 88 عاما، حسب وكالة "أسوشيتد برس" يوم الثلاثاء 6 أغسطس.



ولم تحدد الوكالة في إعلانها سبب وفاة الكاتبة الأمريكية موريسون.


وأصبحت توني موريسون أول امرأة من أصل إفريقية تحصل على جائزة نوبل في الأدب، في عام 1993. ولها 11 رواية، نشر آخرها تحت عنوان "احفظ طفلي يا رب" عام 2015.


كما أنها كتبت النثر والمسرحيات للأطفال، وعملت كناقدة أدبية.


وحصلت موريسون، على أكثر من 30 جائزة، بما فيها جائزة بوليتزر لكتاب "الحبيب"، الذي أدرجته مجلة "التايم" في قائمة أفضل 100 رواية كتب باللغة الإنجليزية بين عامي 1923 و2005.




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