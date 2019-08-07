أربعة, لاعبين, يقارعون, رونالدو, على, جائزة, الأفضل,

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كشفت تقارير صحفية عن توصل توتنهام الإنجليزي إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لضم...
كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع أحد نجوم فريق ليفربول، لضمه...
يُكثف مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، محاولاته...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن رحيل البرازيلي نيمار دا...
لم تعد المنافسة بين الأندية تقتصر فحسب على ضم المهاجمين الهدافين ولاعبي خط الوسط...
استقبل المئات من المشجعين، المدافع الدولي المخضرم داني ألفيس في مدينة ساو باولو،...
خرج نادي برشلونة الإسباني عن صمته، وعلق أحد مسؤوليه على التقارير الصحفية...
قام الحارس التشيلي كلاوديو برافو نجم مانشستر سيتي، بلفتة إنسانية بشكل غير علني...
أعلن الاتحاد الروسي لرياضة "الكيك بوكسينغ"، اليوم ، وفاة بطلة العالم فاطمة...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن محاولة باريس سان جيرمان التخلص من خدمات لاعبه البرازيلي...