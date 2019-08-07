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أربعة لاعبين يقارعون رونالدو على جائزة الأفضل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف موقع "فوتبول إيطاليا" عن قائمة بأسماء المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في ​البرتغال​ للعام 2019، التي سيتم الإعلان عن الفائز بها، في 2 سبتمبر المقبل، خلال حفل يقام في لشبونة.



وتصدر القائمة المختصرة المؤلفة من 5 لاعبين، نجم يوفنتوس، ​كريستيانو رونالدو، وينافسه كل من الرباعي، ​جواو فيليكس،​ نجم بنفيكا السابق والمنضم حديثا إلى أتلتيكو مدريد، ​روبن نيفيس​ (وولفرهامبتون الإنجليزي)، ​برناردو سيلفا​ (مانشستر سيتي)، و​برونو فرنانديز​ (سبورتينغ لشبونة).


ويعتبر رونالدو (34 عاما) المرشح الأبرز لنيل هذه الجائزة، لمساهمته في فوز يوفنتوس بلقب بطل الدوري الإيطالي، وقاد منتخب البرتغال إلى التتويج بكأس النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.


بينما جاءت قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب كالتالي:


برونو لاج (بنفيكا)


فيتور بيريرا (شنغهاي)


فرناندو سانتوس (البرتغال)


باولو فونسيكا (شاختيور دونيتسك/ روما)


فيتور أوليفيرا (باكوس دي فيريرا/ جيل فيسينتي).




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