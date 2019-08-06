تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-06 23:25:33 خطوة واحدة تفصل نجم ليفربول عن ريال مدريد |  2019-08-06 22:59:01 هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ |  2019-08-06 22:57:07 مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع |  2019-08-06 22:54:59 جنوب افريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني |  2019-08-06 22:22:29 مقتل الشيخ احمد عرباس باطلاق نار في جلجولية |  2019-08-06 19:48:51 حيلة إيطالية تنقل بوجبا إلى ريال مدريد |  2019-08-06 19:47:08 الجلبوع: جولة لأعضاء المجلس في المشاريع في البلدات والقرى‎ |  2019-08-06 19:45:32 شركة اركياع ونقابة العاملين يتوصلون لتفاهمات في اطار الخطوات المطلوبة التي نتجت بعد اغلاق مطار دوف |  2019-08-06 19:43:41 النائبان كسيف وجبارين يزوران رافضة الخدمة العسكرية مايا فاينجباوم‎ |  2019-08-06 19:41:41 الشرطة تقدم اعتذارا لسامر سليمان من سكان العيسوية |  2019-08-06 19:36:46 الرملة:تشييع جثمان محمود المغربي ضحية القتل في حي الجواريش |  2019-08-06 16:24:56 الخليل - تخليص فتى 16 عاما تعرض للضرب والتعذيب والحبس داخل مخزن لمدة 5 سنوات . |  2019-08-06 16:12:13 تقديم تصريح مدعٍ بحق مواطن من باقة الغربية بشبهة حيازة سلاح وإطلاق نار في منطقة سكنية |  2019-08-06 14:37:22 مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب |  2019-08-06 14:32:35 تعرض المربي خالد نابلسي وصديقه محمد سعدي من قرية البعينة لاعتداء عنصري وضرب غربي صفد |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خطوة واحدة تفصل نجم ليفربول عن ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع أحد نجوم فريق ليفربول، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق تام مع البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط ليفربول، وفي انتظار تعاقد الريدز مع بديله مع غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وأضاف التقرير: "قيمة الصفقة ستكون 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية، وسيحصل فابينيو على راتب سنوي بقيمة 7.5 مليون يورو، وبعقد سيمتد حتى صيف 2024".
يُذكر أن فابينيو لاعب خط وسط يملك قدرات مشابهة للفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، الذي يضعه ريال مدريد هدفا رئيسيا في سوق الانتقالات الجارية، لكن ناديه يرفض التخلي عنه.
وكان فابينيو لعب بالفعل في صفوف فريق ريال مدريد للشباب "كاستيا" في موسم 2012-2013، على سبيل الإعارة من ريو آفي البرتغالي قبل أن ينتقل إلى موناكو الفرنسي.
خطوة واحدة تفصل نجم ليفربول عن ريال مدريد




كلمات متعلقة

خطوة, واحدة, تفصل, نجم, ليفربول, عن, ريال, مدريد,

تابعونــا

حيلة إيطالية تنقل بوجبا إلى ريال مدريد حيلة إيطالية تنقل بوجبا إلى ريال مدريد 2019-08-06 | 19:48:51

يُكثف مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، محاولاته...

سان جيرمان يعرض نيمار على عمالقة أوروبا سان جيرمان يعرض نيمار على عمالقة أوروبا 2019-08-06 | 16:00:23

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن رحيل البرازيلي نيمار دا...

هؤلاء أغلى 5 مدافعين في تاريخ كرة القدم هؤلاء أغلى 5 مدافعين في تاريخ كرة القدم 2019-08-06 | 15:00:10

لم تعد المنافسة بين الأندية تقتصر فحسب على ضم المهاجمين الهدافين ولاعبي خط الوسط...

صور.. استقبال حاشد لداني ألفيس في ساو باولو صور.. استقبال حاشد لداني ألفيس في ساو باولو 2019-08-06 | 13:30:13

استقبل المئات من المشجعين، المدافع الدولي المخضرم داني ألفيس في مدينة ساو باولو،...

تصريح رسمي من برشلونة بشأن عودة نيمار تصريح رسمي من برشلونة بشأن عودة نيمار 2019-08-06 | 12:00:08

خرج نادي برشلونة الإسباني عن صمته، وعلق أحد مسؤوليه على التقارير الصحفية...

بسبب قميصه.. برافو ينقذ 4 عائلات بعد حرائق تشيلي بسبب قميصه.. برافو ينقذ 4 عائلات بعد حرائق تشيلي 2019-08-06 | 10:45:56

قام الحارس التشيلي كلاوديو برافو نجم مانشستر سيتي، بلفتة إنسانية بشكل غير علني...

وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينغ ووصيفة بطلة العالم! وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينغ ووصيفة بطلة العالم! 2019-08-06 | 09:23:23

أعلن الاتحاد الروسي لرياضة "الكيك بوكسينغ"، اليوم ، وفاة بطلة العالم فاطمة...

عملاق إنجليزي يرفض نيمار عملاق إنجليزي يرفض نيمار 2019-08-05 | 22:48:52

كشف تقرير صحفي إسباني، عن محاولة باريس سان جيرمان التخلص من خدمات لاعبه البرازيلي...

رونالدو يكشف سر احتفاليته.. ويحدد لاعبًا تمنى مزاملته رونالدو يكشف سر احتفاليته.. ويحدد لاعبًا تمنى مزاملته 2019-08-05 | 17:39:47

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سر احتفاليته الشهيرة والصرخة التي...

النائبان الطيبي وجبارين يطرحان قضايا التعليم العربي في جلسة طارئة بالكنيست‎ النائبان الطيبي وجبارين يطرحان قضايا التعليم العربي في جلسة طارئة بالكنيست‎ 2019-08-05 | 17:38:04

شارك النائبان د. احمد الطيبي ود. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة في الجلسة الطارئة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شبيبة التطوع بلدية سخنين يعايدون مرضى المستشفى الانجليزي‎ الناصرةعرابة تظاهرة نصرة الاقصى ’ القدس ام الفحم هبوات حارقة الشرطة اعتقالات مواجهات اللد ايهاب ابو لبن شاب مصرع المرحوم اطلاق نار تشييع جثمان ابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو حادث طرق مفرق الحلزون قرب طمرة سيارة حافلة اصابة 15 شخصا بينهم اطفال بديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة مسيرة حاشدة ذكرى يوم الارض ال 41 قرية سخنين عرابة مشاركة واسعة الالاف تعيين محمد عايد عدوي طرعان مديرا قسم المفاصل مستشفى بوريا الطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي حطبولي علم اسرائيل فوق يرفرف المسجد الاقصى المبارك تصريحان نائبة وزير الخارجية محل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى اصابة خطيرة لدغة افعى سامة شابة من القدس مستشفى زيف في صفد طاولة طعام مائدة سفرة رصاصة طائشة تسقط مواطن ام الفحم اطلاق نار اصابه خطيرة شاب سقط من علو 5 امتار في كفر ياسيف الجديدة المكر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com