افتتاح, فرع, جديد, لشبكة, miniso, اليابانية, في, الناصرة,

بمشاركة واسعة وحضور غفير, افتتحت شركة التصميمات والادوات الاستهلاكية mimiso فرعها الجديد في مجمع بيج فاشين بالناصرة , ليكون اول فرع للشركة اليابانية الرائدة في الوسط العربي .

شارك في الافتتاح المئات من الزبائن والعشرات من الصحافيين والشخصيات الفنية والاجتماعية , حيث يحوي المحل على عدة منتجات استهلاكية بتصميمات مميزة باسعار مميزة .وقد لاقى المحل استحسان كبير من قبل الزبائن , يشار الى أن هذا الفرع ال11 في البلاد وال64 حول العالم للشركة اليابانية المعروفة .