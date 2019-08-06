تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-06 23:25:33 خطوة واحدة تفصل نجم ليفربول عن ريال مدريد |  2019-08-06 22:59:01 هكذا يمكنك تخفيف آثار الجينات المسببة للسمنة؟ |  2019-08-06 22:57:07 مصرع أكثر من 57 يابانيا بسبب الحر خلال اسبوع |  2019-08-06 22:54:59 جنوب افريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني |  2019-08-06 22:22:29 مقتل الشيخ احمد عرباس باطلاق نار في جلجولية |  2019-08-06 19:48:51 حيلة إيطالية تنقل بوجبا إلى ريال مدريد |  2019-08-06 19:47:08 الجلبوع: جولة لأعضاء المجلس في المشاريع في البلدات والقرى‎ |  2019-08-06 19:45:32 شركة اركياع ونقابة العاملين يتوصلون لتفاهمات في اطار الخطوات المطلوبة التي نتجت بعد اغلاق مطار دوف |  2019-08-06 19:43:41 النائبان كسيف وجبارين يزوران رافضة الخدمة العسكرية مايا فاينجباوم‎ |  2019-08-06 19:41:41 الشرطة تقدم اعتذارا لسامر سليمان من سكان العيسوية |  2019-08-06 19:36:46 الرملة:تشييع جثمان محمود المغربي ضحية القتل في حي الجواريش |  2019-08-06 16:24:56 الخليل - تخليص فتى 16 عاما تعرض للضرب والتعذيب والحبس داخل مخزن لمدة 5 سنوات . |  2019-08-06 16:12:13 تقديم تصريح مدعٍ بحق مواطن من باقة الغربية بشبهة حيازة سلاح وإطلاق نار في منطقة سكنية |  2019-08-06 14:37:22 مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب |  2019-08-06 14:32:35 تعرض المربي خالد نابلسي وصديقه محمد سعدي من قرية البعينة لاعتداء عنصري وضرب غربي صفد |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

افتتاح فرع جديد لشبكة miniso اليابانية في الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمشاركة واسعة وحضور غفير, افتتحت شركة التصميمات والادوات الاستهلاكية mimiso فرعها الجديد في مجمع بيج فاشين بالناصرة , ليكون اول فرع للشركة اليابانية الرائدة في الوسط العربي .


شارك في الافتتاح المئات من الزبائن والعشرات من الصحافيين والشخصيات الفنية والاجتماعية , حيث يحوي المحل على عدة منتجات استهلاكية بتصميمات مميزة باسعار مميزة .

وقد لاقى المحل استحسان كبير من قبل الزبائن , يشار الى أن هذا الفرع ال11 في البلاد وال64 حول العالم للشركة اليابانية المعروفة .




كلمات متعلقة

افتتاح, فرع, جديد, لشبكة, miniso, اليابانية, في, الناصرة,

تابعونــا

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! 2019-08-01 | 14:18:29

يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون...

لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو 2019-07-30 | 11:39:25

مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...

لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو 2019-07-30 | 11:39:25

مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...

احتفال – هبنينيج الرضاعة الطبيعية بمناسبة اسبوع الرضاعة العالمي‎ احتفال – هبنينيج الرضاعة الطبيعية بمناسبة اسبوع الرضاعة العالمي‎ 2019-07-30 | 11:11:43

شاركت حوالي 70 امرأة من جميع أنحاء المنطقة في احتفال للرضاعة الطبيعية الذي نظم...

ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية 2019-07-26 | 11:17:01

بمشاركة واسuة افتتح مساء يوم امس الخميس في مجمع السيفين بمدينة ام الفحم فرع شبكة...

قسم الغدد الصمّاء في كلاليت في المركز الطبي زفولون يعرض أبحاثًا هامّة في مؤتمرين دوليين كبيرين قسم الغدد الصمّاء في كلاليت في المركز الطبي زفولون يعرض أبحاثًا هامّة في مؤتمرين دوليين كبيرين 2019-07-25 | 13:05:19

عرض د. عدنان زينة، مدير قسم الغدد الصمّاء والأيض في المركز الطبي زفولون، أبحاثًا...

بسكوت حبوب يحتوي على 4 مركبات فقط! بسكوت حبوب يحتوي على 4 مركبات فقط! 2019-07-24 | 13:15:28

مجموعة بسكوت جديدة في السوق:+ PRO, تشمل 5 منتجات: كعك قمح كامل وعدس أسود, كعك قمح كامل...

100 متطوّع حققوا أمنيات 100 متطوّع حققوا أمنيات 2019-07-25 | 10:03:51

25 طفلًا مريضًا بأمراض مميتة بواسطة جمعية “ميك اي ويش” وفندق الريتز...

مجوهرات PANDORA تطرح مجموعة جديدة واحتفالية مجوهرات PANDORA تطرح مجموعة جديدة واحتفالية 2019-07-24 | 11:47:10

بمناسبة عرض ديزني لفيلم "THE LION KING" مجوهرات PANDORA تطرح مجموعة جديدة واحتفالية تعرض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعيتعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمربث مباشر : ليفربول و ستوك سيتيميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن تكريم اطباء ممرضين سخنين بلدية مازن غنايم يافة الناصرة مصروة احمد بهاء دعش عمليات ضد جنود الجلمة القدس مصرع شابين جلجولية مفرق حورشيم شارع 6 سيارة شاحنة مستشفى فاجعة طرق احمد وتد ناصر ابو الفول مروع تظاهرة متدينون يهود بسجات زئيف انزعاج ضجيج صوت الاذان القدس الفجر مطالبين حل رئيس البلدية القدس امام بيت نير بركات تشييع جثمان نشأت ملحم قرية عرعره اليوم الاحد بيوت ال عبد الغني معلومات امكانية هدم فوري ام الفحم تخوف ترقب وفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع مكب نفايات كريات شمونة الشاغور عربي اعتقال شخصين يهودي الشرطة وزارة البيئة حسين ابو رعد اطلاق نار سهرة حناء ام الفحم مقتل الشاب مشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com