مصرع, أكثر, من, 57, يابانيا, بسبب, الحر, خلال, اسبوع,

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توشح عشرات القضاة العرب بالكوفية الفلسطينية، في الملتقى الدولي للاتحاد العربي...
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن الحرب مع إيران ستكون أم...
نال الطفل السوري "مازن فيصل الشلال" المركز الأول على الطلاب السوريين في جميع...
قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام، مع...
صعدت عقود الذهب الآجلة في تعاملات ، إلى ذروتها منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، مدعومة...
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو ستضطر لتطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة...
هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن تنسحب بلاده من الاتفاق النووي بشكل...
أعلن القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ واصف البكري، عن إطلاق خدمة إصدار وتجديد...
أكدت السلطات الأسترالية أنها لن تصرح بنشر أي صواريخ أمريكية متوسطة المدى على...
تسعى وزارة الصحة في السعودية خلال موسم الحج الحالي، إلى إطلاق تقنية "الروبوت"...