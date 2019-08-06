جنوب, افريقيا:, سنواصل, دعم, الشعب, الفلسطيني,

اكدت دولة جنوب افريقيا مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وشدد سفير جنوب إفريقيا لدى فلسطين أشرف سليمان على ان موقف جنوب إفريقيا داعم ومساند للشعب والحكومة الفلسطينية وقضيتهم العادلة. كما ادانت جنوب افريقيا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل المواطنين في واد الحمص في القدس الشرقية. جاء ذلك خلال استقبال الوزير المالكي اليوم الثلاثاء، سفير جنوب إفريقيا لدى فلسطين أشرف سليمان، في مقر الوزارة في رام الله.