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اصابة بالغة الخطورة لرجل تعرض لاطلاق نار في جلجولية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أصيب رجل بالستينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء بجراح بالغة الخطورة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة جلجولية .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالحرجة .

الشرطة باشرت التحقيق , واكد شهود عيان أن الحديث يدور عن اطلاق نار على شاب الا أن المصاب اصيب عن طريق الخطأ وليس هو المقصود .
اصابة بالغة الخطورة لرجل تعرض لاطلاق نار في جلجولية




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