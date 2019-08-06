اصابة, بالغة, الخطورة, لرجل, تعرض, لاطلاق, نار, في, جلجولية,

أصيب رجل بالستينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء بجراح بالغة الخطورة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة جلجولية .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالحرجة .الشرطة باشرت التحقيق , واكد شهود عيان أن الحديث يدور عن اطلاق نار على شاب الا أن المصاب اصيب عن طريق الخطأ وليس هو المقصود .