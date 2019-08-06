حيلة, إيطالية, تنقل, بوجبا, إلى, ريال, مدريد,

يُكثف مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، محاولاته لنقل الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رايولا يُدرك صعوبة عودة بوجبا إلى فريقه السابق يوفنتوس نظرًا لوجود مشكلة اقتصادية، لكنه يستغل ورقة السيدة العجوز للضغط على فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لحسم الصفقة في أسرع وقت.وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن بوجبا لن يغلق الباب أمام عودته إلى يوفنتوس إذا تم الاستعانة بحلول جديدة، حيث تنوي إدارة السيدة العجوز التقديم بعرض يضم ديبالا، ماتويدي، وماندزوكيتش لاستعادة خدمات الفرنسي.يُذكر أنه من الصعب على إدارة مانشستر يونايتد التخلي عن بوجبا، في ظل تمسك المدير الفني أولي جونار سولسكاير به، ورفض الإدارة فكرة تبادل اللاعبين به، حيث تم رفض عرض ريال مدريد بإدراج الويلزي جاريث بيل في الصفقة سابقًا.ولا يزال مانشستر يونايتد يتمسك بالحصول على 150 مليون يورو، للاستغناء عن بوجبا قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.