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الجلبوع: جولة لأعضاء المجلس في المشاريع في البلدات والقرى‎



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شارك أعضاء المجلس الإقليمي الجلبوع هذا الأسبوع بجولة للاطلاع على العمل والمشاريع في المجلس.رئيس المجلس عوفيد نور، المديرة العامة للمجلس عنات مور، ونائب رئيس المجلس دودي بونفيل، شاركوا في الجلة أيضًا مع أعضاء المجلس، والتي هدفت إلى تعزيز تواصل واطلاع منتخبي الجمهور والمسؤولين في المجلس مع المشاريع والعمل الذي يجرى في الميدان.

"كان من المهم بالنسبة لنا أن يطلع أعضاء المجلس على الأعمال التي تجري في المجلس"، يقول عوفيد نور، رئيس المجلس، ويتابع: "اسعدنا أن الجولة اثرت الأعضاء بمعلومات عديدة عن العمل في المجلس، وبالتالي هذه المعلومات تصل لجميع المواطنين، هذا أمر لا يقل أهمية عن أي مشروع آخر نقوم به.
هدفت الجولة أيضًا للمزيد من التعارف بين الأعضاء، وبدأت في قرية طمرة الزعبية، حيث اطلعوا على مشاريع تغيير خطوط المياه، والحي الجديد، والاعمال لبناء الملعب الجديد، ثم زاروا القاعة الرياضية الجديدة في مدرسة أورط الأخوة جلبوع، والتي بلغت تكلفتها نحو 8 مليون شيكل، حيث تبلغ مساحتها 1500 متر مربع وفيها 370 مقعدًا، وستكون جاهزة مع افتاح السنة الدراسية، ثم توجهوا لقرية الناعورة للاطلاع على مشاريع بناء حديقة الألعاب الجديدة، وشق شارع 56 الداخلي، والمنطقة الصناعية "زعبيوت" التي أصبحت في مرحلة التخطيط والهندسة.
الجولة استمرت لمدة 5 ساعات، وفيها اطلع الأعضاء على قسم كبير من المشاريع، وبعد الناعورة وصلوا إلى المنطقة الصناعية "مفوئوت هجلبوع" قرب التعناخيم، واطلعوا هناك على المشاريع والمصانع الجديدة في المنطقة الصناعية الجديدة التي بلغت تكلفة إقامتها اكثر من 120 مليون شيكل، وأصبحت تعتبر من اهم المناطق الصناعية بالشمال، ثم توجهوا لمأوى الكلاب الجديد المخصص للكلاب من كل المنطقة، وبعد ذلك إلى مشاريع أخرى في بلدات التعناخيم ومن ثم إلى شارع 60 الذي يتم تطويره وأقيمت عليه عدة دوارات، وبعد ذلك إلى المنطقة الصناعية المجاورة لغان نير، ثم توجهوا العمل في بلدة صندلة، في نادي الشبيبة، وبين المسنين والحضانات، وفي المنطقة الصناعية المخصصة للمقيبلة وصندلة، وشارع 2 داخل المقيبلة، وقسائم البناء الجديدة وبناية المدرسة الجديدة أيضًا في المقيبلة، واختتمت الجولة في المركز الجماهيري بالمقيبلة، حيث أقيمت جلسة للأعضاء هناك تم خلالها التصديق على عدة مشاريع وقد أثنى أعضاء المجلس على دور رئيس المجلس والمديرة العامة في هذه المشاريع.
إدارة المجلس تشكر كل من شرون شختمان، على المعلومات التي قدمتها للجولة، وكذلك لرونيت سباغ من مكتب رئيس المجلس التي نظمت ورتبت الجولة.




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