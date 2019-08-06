شركة, اركياع, ونقابة, العاملين, يتوصلون, لتفاهمات, في, اطار, الخطوات, المطلوبة, التي, نتجت, بعد, اغلاق, مطار, دوف,

توصلت الهستدروت وادارة شركة اركياع للطيران لتفاهمات تحافظ من خلالها على ثبات وصمود الشركة الاقتصادي وتضمن مكانة العمال في الشركة. ويأتي هذا الاتفاق في اطار الخطوات المطلوبة والاسقاطات التي نتجت بعد اغلاق مطار دوف في تل ابيب. وقاد عملية التفاوض للتوصل لهذا الاتفاق رئيس نقابة عمال المواصلات في الهستدروت آفي ادري ومدير عام مجموعة اركياع نير دجان ورئيسة نقابة العاملين في أركياع عاليزا بلايش. وباركت جميع الاطراف هذا الانجاز مؤكدين ان مصلحة الشركة ومستقبلها هي الهدف وانهم مجندون جميعا للتحليق بشركة أركياع الى النجاح.