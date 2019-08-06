شركة, اركياع, ونقابة, العاملين, يتوصلون, لتفاهمات, في, اطار, الخطوات, المطلوبة, التي, نتجت, بعد, اغلاق, مطار, دوف,

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شارك أعضاء المجلس الإقليمي الجلبوع هذا الأسبوع بجولة للاطلاع على العمل والمشاريع...
قام النائبان عوفر كسيف ويوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم...
قدمت الشرطة اليوم اعتذارا لاحد سكان العيسوية في شرقي اورشليم القدس يدعى سامر...
شيعت جماهير غفيرة من الرملة والمنطقة مساء اليوم الثلاثاء جثمان المرحوم محمود عبد...
الخـليل - تمكنت وحدة حماية الاسرة والاحداث في شرطة محافظة الخليل اليوم الثلاثاء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "الشرطة تقدم اليوم...
فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع غرامة قدرها مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية...
المربي خالد نابلسي وصديقه محمد سعدي من قرية البعينة من محبي التجول في الطبيعة،...
عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، في المحكمة العليا بالقدس ، جلسة للنظر في طلب النيابة...
أوصت الشرطة اليوم بتقديم نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان الى للمحاكمه بشبهة ارتكاب...