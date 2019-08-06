الشرطة تقدم اعتذارا لسامر سليمان من سكان العيسوية

قدمت الشرطة اليوم اعتذارا لاحد سكان العيسوية في شرقي اورشليم القدس يدعى سامر سليمان، عن أي مساس به عقب بث مقطع من مسلسل وثائقي تلفزيوني باسم "لواء القدس" لهيئة الإذاعة الإسرائيلية. ويظهر بالفيديو أن رجال الشرطة عثروا على قطعة سلاح رشاش من طراز "16-M" داخل قبو منزله. وقد كشفت صحيفة هارتس في عددها الصادر صباحا عن ان شرطيين زرعوا هذه القطعة من السلاح، لغرض تصوير هذا المقطع من المسلسل. وأوضح صاحب المنزل سامر سليمان، انه في ختام التفتيش في بيته، اخبره رجال الشرطة بانهم لم يعثروا على اي شيء في بيته ولم يتم استجوابه او سؤاله عن اي سلاح، ولكنه تفاجأ بالمسلسل. وأعلنت الشرطة ان الموضوع قيد المراجعة، متعهدة باستخلاص العبر والدروس منه. وبدورها قالت إدارة الهيئة انه يتم فحص شكوى قدمت بهذا الشأن مع الشركة المنتجة لهذا المسلسل.