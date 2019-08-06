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الرملة:تشييع جثمان محمود المغربي ضحية القتل في حي الجواريش



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شيعت جماهير غفيرة من الرملة والمنطقة مساء اليوم الثلاثاء جثمان المرحوم محمود عبد الحليم المغربي من الرملة ضحية حادث القتل مدخل الجواريش فجر اليوم .


وكان قد لقي محمود عبد الحليم المغربي 48 عاماً من الرملة  مصرعه فجر اليوم الثلاثاء اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الجواريش في مدينة الرملة .
وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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