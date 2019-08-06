الرملة:تشييع, جثمان, محمود, المغربي, ضحية, القتل, في, حي, الجواريش,

شيعت جماهير غفيرة من الرملة والمنطقة مساء اليوم الثلاثاء جثمان المرحوم محمود عبد الحليم المغربي من الرملة ضحية حادث القتل مدخل الجواريش فجر اليوم .

وكان قد لقي محمود عبد الحليم المغربي 48 عاماً من الرملة مصرعه فجر اليوم الثلاثاء اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الجواريش في مدينة الرملة .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.