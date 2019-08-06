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الخليل - تخليص فتى 16 عاما تعرض للضرب والتعذيب والحبس داخل مخزن لمدة 5 سنوات .



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الخـليل - تمكنت وحدة حماية الاسرة والاحداث في شرطة محافظة الخليل اليوم الثلاثاء من انقاذ فتى يبلغ من العمر 16 عاما  تعرض للضرب والتعذيب والاحتجاز مدة خمس سنوات من قبل والده في الخليل .


وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات في تصريح له ، بأنه وبناءا على معلومات وردت لوحدة حماية الاسرةوالأحداث في الشرطة تتعلق بوجود فتى محتجز داخل مخزن في الخليل , على الفور استصدرت الشرطة أمر تفتيش من النيابة العامة للبحث عن هذا الفتى وانقاذه .


وأضاف ارزيقات ان الشرطة سارعت على الفور بفتح باب المخزن والعثور على الفتى بداخله , وظهر عليه علامات الضرب والتعذيب, و ان مكان احتجاز الفتى لا تتوافر فيه ادنى مقومات الإنسانية ومليء بالقاذورات والاوساخ وتفوح منه الروائح الكريهة , وبحسب ما افاد به الفتى فانه بقي محتجزا داخل هذا المخزن خمس سنوات ويتعرض بشكل مستمر لأبشع أنواع الضرب والتعذيب من قبل والده .


واكد ارزيقات ،أنه تم التواصل مع مديرية الشؤون الاجتماعية وجلب الفتى الى وحدة حماية الاسرةوالاحداث في الشرطة وعرضه على الخدمات الطبية العسكرية والمباشرة في تقديم العناية والرعاية الصحية له , كما وتمكنت وحدة حماية الاسرة والاحداث من إلقاء القبض على والد الفتى وتوقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا .




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