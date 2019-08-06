تقديم, تصريح, مدعٍ, بحق, مواطن, من, باقة, الغربية, بشبهة, حيازة, سلاح, وإطلاق, نار, في, منطقة, سكنية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "الشرطة تقدم اليوم تصريح مدعٍ، بحق مواطن من باقة الغربية بشبهة حيازة سلاح غير قانوني، وإطلاق نار في منطقة سكنية" .

وأضاف البيان: "في يوم 25.7.19، وصل بلاغ في مركز الطوارئ 100، مفاده إطلاق نار على سيارة في باقة الغربية. وبحسب الشبهات أن سائق دراجة نارية يبلغ من العمر (26 عامًا) قام بإطلاق النار على منزل في المكان، ثم اطلق النار على سيارة المشتكي. أثناء هروب المشتبه به، اصطدم بسيارة أخرى، ونتيجة لهذا الحادث، أصيب المشتبه به بجروح وألقي القبض عليه وتم ضبط المسدس المستخدم بالقرب منه. تم تمديد اعتقال المشتبه به، من وقت لآخر، واليوم قدمت بحقه تصريح مدع على الشبهات المنسوبة اليه"