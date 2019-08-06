تقديم, تصريح, مدعٍ, بحق, مواطن, من, باقة, الغربية, بشبهة, حيازة, سلاح, وإطلاق, نار, في, منطقة, سكنية,

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الخـليل - تمكنت وحدة حماية الاسرة والاحداث في شرطة محافظة الخليل اليوم الثلاثاء...
فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع غرامة قدرها مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية...
المربي خالد نابلسي وصديقه محمد سعدي من قرية البعينة من محبي التجول في الطبيعة،...
عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، في المحكمة العليا بالقدس ، جلسة للنظر في طلب النيابة...
أوصت الشرطة اليوم بتقديم نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان الى للمحاكمه بشبهة ارتكاب...
لقي المواطن بسام محمد حسين الحداد 56 عاما من شعفاط شرقي القدس مصرعه فجر اليوم...
التأمت لجنة المعارف البرلمانيّة وعلى جدول أعمالها افتتاح العام الدّراسي ، حضر...
توفي الطفل عمر بدران نعيم الكركي عام ونصف متأثرا باصابته بحادث سير في...
تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في كفر ياسيف ضد المجلس المحلي وشركه نتيفي يسرائيل...
قال المطران عطا الله حنا صباح اليوم الثلاثاء :" نستذكر في هذه الايام الذكرى ال 14...