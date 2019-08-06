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نادين نسيب نجيم: سأطلّ في رمضان سنوياً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ انها تحرص على التواجد في الدراما الرمضانية، وقالت نجيم: "سأطلّ في رمضان سنوياً، ولكن ليس بمعنى أن أكون نجمة رمضان كل عام. هذا الأمر لا يمكن أن أقرّره أنا، ولا يمكن أن أعرفه أنا أو غيري، لأن القرار فيه يعود إلى الجمهور".



وعن التصنيفات بين نجمة مصرية أو لبنانية أو عربية، قالت نجيم: "أعتبر نفسي ممثّلة عربية. ولا أعترف بالتصنيفات، والجمهور منقسم في الرأي حول الفنانات، فهناك مَن يعتبر أن فنانةً معيّنة هي الأولى، وآخَر لا يعتبرها كذلك. أنا أتعامل مع الصورة ككلّ، وأعتبر أن هناك نجاحاً يتحقّق ويزيد عاماً بعد عام. التصنيفات والتراتبيات أتركها للجمهور، وهو يقرّر. شخصياً، كل ما يهمّني هو النجاح".




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