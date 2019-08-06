أول, هاتف, في, العالم, لا, يحتاج, إلى, الشحن,

أعلن موقع ” أندرويد أوثورتي ” التقني المتخصص عن تسجيل شركة ” شاومي ” الصينية براءة اختراع لهاتف جديد سيكون الأول من نوعه في العالم الذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن إطلاقا .

وأوضح أن الهاتف سيكون مزودا بألواح طاقة شمسية صغيرة ستغنيه عن اللجوء للشواحن التقليدية بشكل كبير .وسيزود هذا الهاتف بشاشات خاصة بمعدل استهلاك قليل للطاقة ستزيد من مدة عمله للضعف مقارنة بالهواتف العادية .ومن المفترض أن يكون لديه هيكل مقاوم للماء والغبار وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة اللمسية .وأن تصنع بعض أجزائه من مكونات صديقة للبيئة .. كما أن صور براءة الاختراع تظهر أيضا أن كاميرا هاتف شاومي الأمامية ستكون مخفية تماما تحت الشاشة اللمسية .وأكدت مصادر من الشركة الصينية الرائدة أن ذلك الهاتف سيتم تجهيزه ليطرح قريبا في الأسواق العالمية .