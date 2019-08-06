أول, هاتف, في, العالم, لا, يحتاج, إلى, الشحن,

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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في معبر حدودي للسيارات، حيث حاول سائق...
لا يواجه مستخدم هاتف "آيفون" صعوبة كبيرة في العادة حين يرغب في حذف الصور من جهازه،...
تعد الماعز الشامية واحدة من أندر وأفضل سلالات الماعز وذلك لما تمتاز به من شكل وحجم...
نجح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي يوم الأحد، مستقلا لوحا طائرا نفاثا من...
ذكرت صحف سعودية اليوم ، أن وزير العدل وليد الصمعاني، وجه بمساءلة مأذون أجرى عقد...
أقدم شاب مصري في العقد الثالث من العمر على الانتحار شنقا، داخل مسكنه، هربا من...
كشف وزير الآثار المصري خالد العناني، اليوم ، عن بدء عملية تعقيم التابوت الذهبي...
وجد بحث جديد أن بعض الخصائص التي توفرها أجهزة شركة "أبل" الأميركية يمكن استغلالها...
حذر لغويون من أن إنهاء الجمل بنقطة في رسائل "واتس آب" قد يجعل الآخرين يعتقدون أنك...
اكتشفت معلمة مدرسة ابتدائية بمدينة بليكبول ببريطانيا، كنزا ذهبيا ثمينا ثانيا...