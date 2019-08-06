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أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن موقع ” أندرويد أوثورتي ” التقني المتخصص عن تسجيل شركة ” شاومي ” الصينية براءة اختراع لهاتف جديد سيكون الأول من نوعه في العالم الذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن إطلاقا .



وأوضح أن الهاتف سيكون مزودا بألواح طاقة شمسية صغيرة ستغنيه عن اللجوء للشواحن التقليدية بشكل كبير .

 وسيزود هذا الهاتف بشاشات خاصة بمعدل استهلاك قليل للطاقة ستزيد من مدة عمله للضعف مقارنة بالهواتف العادية .



ومن المفترض أن يكون لديه هيكل مقاوم للماء والغبار وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة اللمسية .


وأن تصنع بعض أجزائه من مكونات صديقة للبيئة .. كما أن صور براءة الاختراع تظهر أيضا أن كاميرا هاتف شاومي الأمامية ستكون مخفية تماما تحت الشاشة اللمسية .


وأكدت مصادر من الشركة الصينية الرائدة أن ذلك الهاتف سيتم تجهيزه ليطرح قريبا في الأسواق العالمية .




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