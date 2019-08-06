سان, جيرمان, يعرض, نيمار, على, عمالقة, أوروبا,

كلمات متعلقةسان, جيرمان, يعرض, نيمار, على, عمالقة, أوروبا,
لم تعد المنافسة بين الأندية تقتصر فحسب على ضم المهاجمين الهدافين ولاعبي خط الوسط...
استقبل المئات من المشجعين، المدافع الدولي المخضرم داني ألفيس في مدينة ساو باولو،...
خرج نادي برشلونة الإسباني عن صمته، وعلق أحد مسؤوليه على التقارير الصحفية...
قام الحارس التشيلي كلاوديو برافو نجم مانشستر سيتي، بلفتة إنسانية بشكل غير علني...
أعلن الاتحاد الروسي لرياضة "الكيك بوكسينغ"، اليوم ، وفاة بطلة العالم فاطمة...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن محاولة باريس سان جيرمان التخلص من خدمات لاعبه البرازيلي...
كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سر احتفاليته الشهيرة والصرخة التي...
شارك النائبان د. احمد الطيبي ود. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة في الجلسة الطارئة...
أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، أن ضم البرازيلي نيمار مستبعد حاليا،...
أعلن نادي برشلونة إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال التدريبات، وعدم سفره مع...