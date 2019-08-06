سان, جيرمان, يعرض, نيمار, على, عمالقة, أوروبا,

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن حديقة الأمراء في الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن سان جيرمان بدأ التحرك في الأيام الأخيرة، للتخلص من خدمات نيمار، بعدما أدرك استحالة استمرار اللاعب، في ظل حالة التوتر الحالية بين الطرفين.وأشارت إلى أن سان جيرمان منفتح صوب التخلص من نيمار هذا الأسبوع، ولو على سبيل الإعارة.وقام النادي الفرنسي بعرض خدمات نيمار على مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس مؤخرًا، بسبب حالة التوتر مع برشلونة الذي يفضل اللاعب الانتقال له في الموسم الجديد.ورفضت إدارة الشياطين الحمر، الحصول على خدمات نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى دفع راتبه الضخم لمدة 12 شهرًا.أما فيما يتعلق بالريال، فإن اللاعب يحظى بتقدير فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، لكن الأخير يصطدم برغبة المدرب زين الدين زيدان، الذي يريد ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد بدلًا من النجم البرازيلي.ويعد نيمار، اللاعب المناسب الذي يبحث عنه يوفنتوس في الميركاتو، ولكن الأخير لا يملك الأموال الكافية لإبرام الصفقة.وأوضحت الصحيفة أن نيمار من المتوقع أن يرفض الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" أو تورينو، لأنه يريد اللعب لبرشلونة فقط في الموسم الجديد.