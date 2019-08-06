أداة, بسيطة, تساعد, في, علاج, الشخير, المزمن,

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ترتبط صحة الرجال بصورة مباشرة بالمواد الغذائية التي يتناولونها تقريبا في نظامهم...
يعتقد الأطباء أن مستوى الصوت في سماعات الرأس يلعب دورا أساسيا، لأنه يؤثر مباشرة...
قريبا سيصبح بإمكان الأطباء علاج "قصور القلب" باستخدام الخلايا الجذعية، وذلك بعد...
يظن البعض أن دور البصل في الطعام يقتصر على إضفاء نكهة لذيذة على الطعام، إلا أن...
يلحق النيكوتين الضرر بجميع أعضاء الجسم، لذلك بعد الإقلاع عن التدخين، تحتاج إلى...
الكثيرون يحبون تناول الشاي الأسود، ولكن لا يعرف جميعهم فوائده وخصائصه الكثيرة...
وجدت دراسة أجريت على نحو 20 ألف فرد، أن الركض المنتظم هو أفضل نوع من التمرينات...
كشفت دراسة دولية جديدة أجراها علماء من بريطانيا وألمانيا أن المستشفيات هي المصدر...
أظهرت نتائج دراسة علمية، أن تناول مواد غذائية غنية بفيتامين А يخفض بدرجة كبيرة...
يعتبر الآيس كريم إحدى الحلويات الأكثر شعبية في مختلف بلدان العالم. وفي السنوات...