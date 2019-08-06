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كيف علّق تيم حسن على انضمام عادل كرم وديما قندلفت للهيبة 4 ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يُواصل الكاتب السوري فؤاد حميرة كتابته لأحداث حلقات الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة 4″، وسط تعاقدات تبرمها شركة صباح التي يمتلكها المنتج اللبناني صادق الصباح مع نجوم من مصر ولبنان للمشاركة في المسلسل.



وفي ظلّ التحضيرات الجارية للجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، وتعاقد النجمة السورية ديما قندلفت على البطولة النسائية وإعلان الفنان اللبناني عادل كرم، انضمامه للمسلسل، رحّب الفنان السوري تيم حسن بالنجمين الجديدين على طريقته الخاصة.

 
وقطع تيم حسن، فترة خصامه وغيابه عن مواقع التواصل، وعلّق على انضمام الممثل عادل كرم وديمة قندلفت للعمل، فكتب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “أهلًا ومية سهلًا بعادل الغالي، نورت الهيبة بوجودك يا نجم”.


وتابع قائلًا: “وفرحة كبيرة وإضافة وجود ديما الغالية بيننا بالنجاح والتوفيق إلنا كلنا سوا إن شاء الله عادل كرم، ديما قندلفت”.


من جانبها ردّت ديما قندلفت على تغريدة تيم حسن قائلةً: “شكرًا تيم الصديق الغالي وأنا مبسوطة ومتحمّسة نلتقي قريبًا ونشتغل سوا”، فردّ عليها تيم بالقول: “وأنا بالأكتر وكلنا ناطرينك”.


وكان الفنان اللبناني، عادل كرم، قد أعلن انضمامه رسميًا للجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، وكتب عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير (الهيبة) مع الممثلة الرائعة ديما قندفلت، متحمس كتير للقاء الجميع، خاصة الحبيب نجم “الهيبة” تيم حسن، والتعاون التاني مع العبقري سامر برقاوي، والله يوفّق الجميع.. بحبكن”.




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