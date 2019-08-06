سائق, شاحنة, متهور, يلقى, عقابه, عند, معبر, حدودي!, (فيديو),

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في معبر حدودي للسيارات، حيث حاول سائق متهور العبور وحدث ما لم يكن في الحسبان.

ويظهر الفيديو كيف أخذت إطارات الشاحنة تنفجر واحدا تلو الآخر، إثر ارتطامها بأحد جانبي المعبر، ذلك بعد ثوان من تخطي الشاحنة لبوابة العبور.