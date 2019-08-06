هؤلاء, أغلى, 5, مدافعين, في, تاريخ, كرة, القدم,

لم تعد المنافسة بين الأندية تقتصر فحسب على ضم المهاجمين الهدافين ولاعبي خط الوسط الموهوبين بمبالغ ضخمة وصفقات تاريخية، بل تحول الصراع الآن بينها إلى استقطاب أفضل المدافعين.

وفي هذا الرصد المختصر، نستعرض 5 أغلى مدافعين في تاريخ كرة القدم:1- الإنجليزي هاري ماغوايرانتزع المدافع الدولي الإنجليزي ماغواير (26 عاما)، لقب أغلى مدافع في العالم، بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.2- الهولندي فيرغيل فان دايكانضم الهولندي فان دايك (28 عاما) إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.ويعتبره العديد من النقاد أفضل مدافع في العالم في الوقت الرهن، واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019، كما رشح للفوز بجائز أفضل لاعب في العالم لعام 2019.3- الفرنسي لوكاس هيرنانديزتعاقد بايرن ميونخ بطل ألمانيا هذا الصيف، مع الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل نحو 70 مليون جنيه إسترليني.اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، انتقل إلى إسبانيا في الرابعة من العمر، وتدرج في الفئات العمرية لنادي العاصمة أتلتيكو قبل أن يحط الرحال في ميونخ.4- الهولندي ماتياس دي ليختانضم المدافع الهولندي البالغ من العمر 19 عاما إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو 2019 مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني، وقد ترتفع القيمة الإجمالية إلى 77 مليونا مع المكافآت والحوافز، في حال توج الفريق الإيطالي بلقب دوري الأبطال.وفرض دي ليخت نفسه كأحد نجوم كرة القدم الأوروبية في الموسم الماضي، وساهم في قيادة فريقه أياكس أمستردام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.5- الفرنسي إيميرت لابورتانضم المدافع الفرنسي إلى مانشستر سيتي في يناير 2018 قادما من أتلتيك بيلباو الإسباني مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.ودافع عن ألوان الفريق الإسباني منذ السادسة عشرة من عمره، وخاض معه 200 مباراة قبل الانضمام إلى سيتي في صفقة كانت قياسية للفريق الإنجليزي حينها.