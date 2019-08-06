تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-06 16:24:56 الخليل - تخليص فتى 16 عاما تعرض للضرب والتعذيب والحبس داخل مخزن لمدة 5 سنوات . |  2019-08-06 16:12:13 تقديم تصريح مدعٍ بحق مواطن من باقة الغربية بشبهة حيازة سلاح وإطلاق نار في منطقة سكنية |  2019-08-06 14:37:22 مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب |  2019-08-06 14:32:35 تعرض المربي خالد نابلسي وصديقه محمد سعدي من قرية البعينة لاعتداء عنصري وضرب غربي صفد |  2019-08-06 13:29:52 العليا تعقد جلسة لبحث طلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 اشهر اضافية |  2019-08-06 13:25:46 الشرطة توصي بتقديم نائب وزير الصحة ليتسمان للمحاكمة |  2019-08-06 13:30:05 الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس قاتل!! |  2019-08-06 13:10:39 فعاليات متنوعة ضمن اسبوع التوعية العالمي لتشجيع الرضاعة في المستشفى الفرنسي-الناصرة |  2019-08-06 12:02:09 القدس- مصرع بسام محمد الحداد بحادث دهس وهرب |  2019-08-06 12:00:01 الخلايا الجذعية.. علاج ثوري مستقبلي لـ"قصور القلب" |  2019-08-06 12:00:44 بيع ذكر ماعز بمبلغ خيالي في فلسطين! |  2019-08-06 11:35:47 طبيبة أسنان تفوز بلقب ملكة جمال إيران العالم 2019 |  2019-08-06 11:30:00 اهمال حتى الموت - الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات |  2019-08-06 11:13:12 جهاز التّربية يفتتح العام الدّراسي الجديد |  2019-08-06 11:07:25 القضاة العرب يتوشحون بالكوفية الفلسطينية في تونس تقديراً لفلسطين |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هؤلاء أغلى 5 مدافعين في تاريخ كرة القدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم تعد المنافسة بين الأندية تقتصر فحسب على ضم المهاجمين الهدافين ولاعبي خط الوسط الموهوبين بمبالغ ضخمة وصفقات تاريخية، بل تحول الصراع الآن بينها إلى استقطاب أفضل المدافعين.



وفي هذا الرصد المختصر، نستعرض 5 أغلى مدافعين في تاريخ كرة القدم:


1- الإنجليزي هاري ماغواير


انتزع المدافع الدولي الإنجليزي ماغواير (26 عاما)، لقب أغلى مدافع في العالم، بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.


2- الهولندي فيرغيل فان دايك


انضم الهولندي فان دايك (28 عاما) إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني. 


ويعتبره العديد من النقاد أفضل مدافع في العالم في الوقت الرهن، واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019، كما رشح للفوز بجائز أفضل لاعب في العالم لعام 2019.


3- الفرنسي لوكاس هيرنانديز


تعاقد بايرن ميونخ بطل ألمانيا هذا الصيف، مع الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل نحو 70 مليون جنيه إسترليني.


اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، انتقل إلى إسبانيا في الرابعة من العمر، وتدرج في الفئات العمرية لنادي العاصمة أتلتيكو قبل أن يحط الرحال في ميونخ.


4- الهولندي ماتياس دي ليخت


انضم المدافع الهولندي البالغ من العمر 19 عاما إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو 2019 مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني، وقد ترتفع القيمة الإجمالية إلى 77 مليونا مع المكافآت والحوافز، في حال توج الفريق الإيطالي بلقب دوري الأبطال.


وفرض دي ليخت نفسه كأحد نجوم كرة القدم الأوروبية في الموسم الماضي، وساهم في قيادة فريقه أياكس أمستردام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 


5- الفرنسي إيميرت لابورت


انضم المدافع الفرنسي إلى مانشستر سيتي في يناير 2018 قادما من أتلتيك بيلباو الإسباني مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.


ودافع عن ألوان الفريق الإسباني منذ السادسة عشرة من عمره، وخاض معه 200 مباراة قبل الانضمام إلى سيتي في صفقة كانت قياسية للفريق الإنجليزي حينها.




كلمات متعلقة

هؤلاء, أغلى, 5, مدافعين, في, تاريخ, كرة, القدم,

تابعونــا

سان جيرمان يعرض نيمار على عمالقة أوروبا سان جيرمان يعرض نيمار على عمالقة أوروبا 2019-08-06 | 16:00:23

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن رحيل البرازيلي نيمار دا...

صور.. استقبال حاشد لداني ألفيس في ساو باولو صور.. استقبال حاشد لداني ألفيس في ساو باولو 2019-08-06 | 13:30:13

استقبل المئات من المشجعين، المدافع الدولي المخضرم داني ألفيس في مدينة ساو باولو،...

تصريح رسمي من برشلونة بشأن عودة نيمار تصريح رسمي من برشلونة بشأن عودة نيمار 2019-08-06 | 12:00:08

خرج نادي برشلونة الإسباني عن صمته، وعلق أحد مسؤوليه على التقارير الصحفية...

بسبب قميصه.. برافو ينقذ 4 عائلات بعد حرائق تشيلي بسبب قميصه.. برافو ينقذ 4 عائلات بعد حرائق تشيلي 2019-08-06 | 10:45:56

قام الحارس التشيلي كلاوديو برافو نجم مانشستر سيتي، بلفتة إنسانية بشكل غير علني...

وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينغ ووصيفة بطلة العالم! وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينغ ووصيفة بطلة العالم! 2019-08-06 | 09:23:23

أعلن الاتحاد الروسي لرياضة "الكيك بوكسينغ"، اليوم ، وفاة بطلة العالم فاطمة...

عملاق إنجليزي يرفض نيمار عملاق إنجليزي يرفض نيمار 2019-08-05 | 22:48:52

كشف تقرير صحفي إسباني، عن محاولة باريس سان جيرمان التخلص من خدمات لاعبه البرازيلي...

رونالدو يكشف سر احتفاليته.. ويحدد لاعبًا تمنى مزاملته رونالدو يكشف سر احتفاليته.. ويحدد لاعبًا تمنى مزاملته 2019-08-05 | 17:39:47

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سر احتفاليته الشهيرة والصرخة التي...

النائبان الطيبي وجبارين يطرحان قضايا التعليم العربي في جلسة طارئة بالكنيست‎ النائبان الطيبي وجبارين يطرحان قضايا التعليم العربي في جلسة طارئة بالكنيست‎ 2019-08-05 | 17:38:04

شارك النائبان د. احمد الطيبي ود. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة في الجلسة الطارئة...

نائب رئيس برشلونة يستبعد التعاقد مع نيمار في الوقت الحالي نائب رئيس برشلونة يستبعد التعاقد مع نيمار في الوقت الحالي 2019-08-05 | 16:00:54

أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، أن ضم البرازيلي نيمار مستبعد حاليا،...

برشلونة يعلن إصابة ميسي وتقارير تكشف مدة غيابه برشلونة يعلن إصابة ميسي وتقارير تكشف مدة غيابه 2019-08-05 | 15:00:25

أعلن نادي برشلونة إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال التدريبات، وعدم سفره مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طالب جامعي يدرس التمريض مخدرات تجارة الشرطة الامفيتامين التحقيق فتى قاصر عيلوط اصابة خطيرة الرأس شجار مع اخر مستشفى رمبام حيفا تصادم حادث طرق مروع شاحتين طرق مروع النقب الشرطة الاسعاف رهط كفر قاسم3 اصابات طفيفة حادث طرق مفرق الكراجات الناصرة تأمين وطني مرام الطبي مصرع نورا وصايا الرملة الشابة حادث طرق مروع فتى قاصر بئر ماء شقيب السام مقيد سلاسل حديد مشتبه ضرب اعتقال النقب الجنوب حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة تخليص عالقين ركاب ترانزيت مياه الامطار حيفا تحت جسر اطفاء انقاذ كفركنا طلاب مظاهرة ثانوية الاقصى القدسسلطة الطيران المطارات البلاد منع المسافرين صعود الطائرة لحوزتهم سامسونغ جالاكسي نوت 7 جثة معلوت امرأة علامات عنف العثور الشرطة اسعاف وفاة مصرع مقتل ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي المئات المزايا الضريبية تأجيل القدس مظاهرة مكاتب الحكومة احتجاجا مواجهات العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط مريم كبها ل تعيين المحامية منصب المفوّضة الرئيسيّة تكافؤ فرص العمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com