مليون, و600, ألف, شيكل, غرامة, على, أهالي, العراقيب,

فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع غرامة قدرها مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب، والتي هدمتها للمرة 149 أمس الإثنين.

وبهذا القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم الثلاثاء، فقد قبل القضاء الإسرائيلي موقف السلطة ضد عشيرة أبو مديغم التي تعيش على أرضها في مساكن متواضعة.ووفقا لقرار المحكمة فإنه تم فرض هذا المبلغ الكبير على أهالي العراقيب مقابل تكاليف هدم المساكن وإخلائها عدة مرات بدعوى "اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة" في العراقيب.