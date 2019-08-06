تعرض, المربي, خالد, نابلسي, وصديقه, محمد, سعدي, من, قرية, البعينة, لاعتداء, عنصري, وضرب, غربي, صفد,

المربي خالد نابلسي وصديقه محمد سعدي من قرية البعينة من محبي التجول في الطبيعة، بالأمس وخلال تجوالهم في منطقة عين ماء في القرية المهجرة الظاهرية التحتى غربي صفد تعرضا لاعتداء عنصري من قبل يهودي متدين بعد سماعه لهم وهم يتحدثون بالعربية حيث كان برفقة اصدقائه بالمكان يغتسلون في مياه العين.

وقال المربي نابلسي :" اتصلنا بالشرطة وبلغنا عن الاعتداء علينا وتركنا المكان حيث توجهنا لمستشفى بوريا لتلقي العلاج.واصيب نابلسي بجرح عميق في جبينه اما صديقه فتعرض لرضوض وكسر بالانف